El Eln estaría reclutando a ciudadanos venezolanos

Un grupo de peritos de la Fiscalía se encuentran desde el miércoles en la zona selvática de Chocó en inmediaciones del Litoral del San Juan, donde la Fuerza Aérea lanzó un bombardeo contra el Eln el martes en horas de la madrugada.



Los expertos están encargados de verificar el posible número de bajas y de procesar los elementos tecnológicos, memorias, USB y computadores que se encuentren en el lugar, un campamento del frente ‘Che Guevara’ ubicado a cinco kilómetros de distancia de algún poblado.

El consolidado de la operación será entregado al comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía. “Sabemos que hay un número indeterminado de bajas estamos esperando los resultados sobre el terreno”, aseguró el oficial.



Reiteró que no hubo ningún daño colateral sobre la población. “Nosotros no atacamos la población civil, nosotros no atacamos a las comunidades”.



El oficial confirmó que el Eln sigue reclutando menores de edad no solo en Chocó, ha quedado evidenciado ese reclutamiento en Nariño, Arauca y la región del Catatumbo.



De igual forma denunció que el Eln ha incorporado en sus filas a ciudadanos venezolanos. “Ellos se alimentan como depredadores de las minorías, indígenas y afrodecendientes (…) Inteligencia militar confirma que han reclutado en sus filas a ciudadanos venezolanos, que están vulnerables por las condiciones en que llegan”, dijo Mejía.



El comandante de las Fuerzas Militares aseguró que le preocupa que el Eln reclute a venezolanos para incrementar los hombres en sus filas porque son “gente sin convicción, sin entrenamiento, sin capacidad y que se van a enfrentar a unas Fuerza Militares capaces y entrenadas”, puntualizó.