Dos nuevos atentados en paro armado en Antioquia y Norte de Santander

11 de febrero 2018 , 11:01 a.m.

En la mañana de este domingo se presentaron dos nuevos ataques atribuidos al Eln en Antioquia y Norte de Santander.



En la vía que comunica a Medellín con la costa Atlántica fue quemada una tractomula, en el tramo entre Yarumal y Valdivia.



De acuerdo con las autoridades 10 hombres armados interrumpieron el tránsito de dos vehículos de carga quemaron uno y dejaron el otro atravesado en la vía. Los conductores de las tractomulas no resultaron afectados.

A su vez, en la vía que comunica a Pamplona con Cúcuta, en el sector de Bochalema quebrada Palermo se activó un explosivo dejando dos personas muertas. Según el primer reporte del Ejército, las víctimas serían quienes estaban instalando los explosivos.



El presidente Juan Manuel Santos reiteró en la noche de ayer el mensaje sobre el riesgo que corren los diálogos con el Eln por cuenta de las acciones de esa guerrilla.



"Eln no tiene capacidad de dar golpes militares solo terroristas y eso afecta a la población civil y al medio ambiente. Dicen que quieren la paz pero se contradicen con los hechos y mientras no exista una mínima coherencia va a ser muy difícil reanudar los diálogos", dijo Santos en su cuenta de Twitter.



Desde la mañana de este sábado el presidente había manifestado que la incoherencia del Eln es una muestra que de que esa organización no está interesada en la paz.



