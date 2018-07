‘Calarcá’, el disidente que amenaza el desminado en el Meta

Sindicado del asesinato de cinco integrantes de la Fuerza Pública y dos civiles, alias Calarcá es considerado como uno de los más sanguinarios jefes de las disidencias.



Alexander Díaz Mendoza es su nombre de pila. Es el jefe de la disidencia del frente 40 de las Farc y el pasado miércoles se consolidó como una amenaza para el programa de desminado humanitario en Meta, uno de los departamentos más afectados por las trampas explosivas.

Unos 15 hombres bajo su mando interceptaron una camioneta de la organización civil de desminado humanitario The Halo Trust en inmediaciones de Uribe, Meta, y tras obligar a descender a los cuatro ocupantes le prendieron fuego al carro. La advertencia fue clara: no querían la presencia de equipos de desminado en esos municipios.



Frente a esta situación, Sergio Bueno Aguirre, director de Descontamina Colombia, anunció que el programa se suspendía por el momento en esta zona del país.



‘Calarcá’, de 34 años, ingresó a los 18 a la guerrilla y militó en el frente 40 de las Farc. En enero del año pasado se fugó con tres hombres más del punto transitorio de normalización ubicado en El Tigre, en Uribe, Meta.



Es uno de los hombres de confianza de ‘Gentil Duarte’, jefe de las disidencias que agrupa a los ex Farc que traicionaron el compromiso con la paz en el suroriente del país. Informes de Inteligencia señalan que ‘Calarcá’ se mueve con 40 delincuentes por Mesetas, Vistahermosa y Uribe. Allí mantiene el control de las 5.464 hectáreas de narcocultivos y tiene un pacto de no agresión con ‘los Puntilleros’.



Por ‘Calarcá’ hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos desde enero de este año, cuando emboscó a una patrulla. Tiene orden de captura por concierto para delinquir, desplazamiento y homicidio.





JUSTICIA