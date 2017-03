Disidencia sabotea programas de sustitución de cultivos en Guaviare

12 de marzo 2017 , 01:02 a.m.

Al menos 7 menores de edad ya han sido reclutados por la disidencia del frente primero de las Farc en Guaviare.



“Estamos preocupados porque están recorriendo los internados, especialmente los viernes, día que saben que los jóvenes se desplazan caminando o en chalupa a sus resguardos o veredas. Les están ofreciendo un salario, les dicen que ellos sí cumplen y que si necesitan alguna ayuda para sus familias, se la dan”, le dijo a EL TIEMPO un representante de la Iglesia católica.

Autoridades civiles advierten que los disidentes se mueven en la zona rural de Miraflores y que a cargo del reclutamiento y reforzamiento de las actividades de narcotráfico están ‘Kokoriko’ e ‘Iván Mordisco’. A ‘Jhon 40’ se lo ve muy poco, la gente señala que se está moviendo hacia la frontera con Brasil, en búsqueda de afianzar las rutas de salida de la coca y nuevas sociedades con redes criminales. “Hasta ahora no se ha visto a ‘Gentil Duarte’, pero todo el mundo sabe que es el jefe del grupo, a quien le rinden cuentas”, resaltó el sacerdote, quien puntualizó que la disidencia se está organizando, aprovechando la extensa selva y la riqueza hídrica de la región.



En Guaviare se han unido para delinquir no solo por el narcotráfico, sino por la minería ilegal, en especial el coltán.



“En zona rural de El Retorno hay presencia del ‘clan Úsuga’, allí llegaron hace unos 8 meses ‘Sebastián’ y el ‘Costeño’, quienes buscaron desde un principio contacto con la disidencia”, manifestó el sacerdote, quien también señaló que aunque hay presencia de la Fuerza Pública, considera que el problema es que el Gobierno no le dio importancia al asunto, y hoy se posesionan de una región que conocen muy bien.



Prohíben sustituir

Un volante en el que la disidencia les prohíbe a los campesinos sustituir sus cultivos ilícitos ha sido repartido desde la semana pasada en las veredas Barranquillita, Santander, Buenos Aires y Lagos del Dorado, entre otras.



“No nos amenazan o intimidan, dicen que la sustitución no trae los beneficios que dice el Gobierno, que eso es una farsa, que no nos van a cumplir y que ellos (la disidencia) van a subir el precio por gramo o kilo de base de coca que les entreguemos”, le dijo a EL TIEMPO un campesino de la región.



En Guaviare, Naciones Unidas detectó en el 2015 5.423 hectáreas de matas de coca sembradas, y aunque el Gobierno ya lanzó un plan piloto de sustitución en la región, uno de los problemas es la falta de difusión de este, afirmó el labriego. “Aquí faltan, además, vías de acceso; la base de coca nos la compran en la chacra. Para sacar lo cultivado tocaría tres días a pie o en lancha”, aseguró el campesino.



