'No habrá cese bilateral mientras se cometan actos deplorables'

“Yo no he estado de acuerdo con que ahora pretendan algunos intimidar al país buscando ceses al fuego bilaterales mientras cometen actos que son deplorables y eslenables a la luz de cualquier ojo”, aseguró el presidente Iván Duque, refiriéndose tácitamente al Eln.

En la primera intervención ante la tropa, Duque afirmó que “nosotros lo que queremos es que todo aquel que se quiera desmovilizar, desarmar y reinsertar lo haga sobre la base de la suspensión inmediata de todas las actividades criminales”.



Estas declaraciones las realizó durante el reconocimiento de tropas del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, en la escuela militar ‘José María Córdova’.



Duque le exigió a la Fuerza Pública acciones contundentes contra redes criminales: “Les pido que hoy respondan con resultados al clamor de la ciudadanía. No queremos más 'guachos' ni cabecillas amedrentando a la ciudadanía”, dijo.



El jefe de Estado resaltó que estas fuerzas militares son las que bajo “ninguna circunstancia pueden aceptar que el secuestro, la extorsión y el narcotráfico sean considerados delitos conexos al político o mecanismos para financiar la rebelión”.



Guillermo Botero Nieto resaltó el papel de los integrantes de la Fuerza Pública, a quienes calificó de “héroes” por enfrentar cada día las amenazas externas, el narcotráfico y redes criminales organizadas.



Botero dijo que estas Fuerzas serán garantes del respeto de los Derechos Humanos y refiriéndose tácitamente a la desmovilización del ‘clan Úsuga’, dijo que la orden es la desmovilización o entrega individual.



Y, si no es ninguna de esas dos posibilidades, aseguró, se buscará "su captura o en última instancia, ojalá no fuera necesario, su neutralización”. Esto, dijo "en el marco del respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos”.



El ministro aseguró que se va a combatir con firmeza el narcotráfico en todos los eslabones que conforman este delito. "Las 209.000 hectáreas de coca que reporta el Departamento de Estado a 2017 son el caldo de cultivo de nuevas violencias como las que se vienen desatando en diferentes territorios del país", afirmó.



"No podemos mantener discursos justificativos del delito. Cultivar, procesar, traficar coca es un delito que destruye la juventud y la sociedad", agregó.



Aseguró que por eso volvió la lucha contra los cultivos ilícitos, "con la misma intensidad que desmantelaremos laboratorios, perseguiremos a quienes promueven el cultivo y comprar la pasta de coca y el clorhidrato de cocaína. Trabajaremos juntos todos, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General, Jueces y todo el Gobierno junto con los países aliados", afirmó.



