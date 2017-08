‘Eln debe frenar los asesinatos y secuestros’: Defensoría

El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado al Eln para que no participe en más secuestros, asesinatos ni extorsiones.



“El país y los colombianos no aguantan más violencia. Hacemos un llamado para buscar los mecanismos para que todos los grupos armados entren en un proceso de paz como lo hizo las Farc”, dijo Negret.

El pronunciamiento lo hizo durante una visita a la vereda El Carrá, al sur del Chocó. En esa zona, el pasado 26 de marzo, hombres armados ingresaron al lugar y asesinaron a cinco personas. En su momento se responsabilizó del hecho a la guerrilla del Eln.

Las autoridades indicaron que las personas asesinadas eran civiles. Por lo cual fueron desplazadas al menos 50 personas hacía Docordó, zona rural del Litoral San Juan, ubicada a 10 minutos en bote de la vereda El Carrá.



“Esto es lo que no puede volver a ocurrir en Colombia, que un niño no pueda quedarse en esta su casa humilde y se haya tenido que desplazar a la cabecera municipal del Litoral del San Juan. Eso es lo que no queremos para los niños en Colombia. Queremos una Colombia en paz, con salud y con educación”, puntualizó Negret.



