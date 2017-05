No puede haber otro Bojayá en Chocó, dice el Defensor del Pueblo

El defensor del pueblo, Carlos Negret, advierte que se requiere atención inmediata en Chocó y Buenaventura, donde cerca de 21.000 personas han sido víctimas de la disputa entre el Eln y las autodefensas gaitanistas por los territorios que dejaron las Farc.

¿Cómo está la crisis humanitaria en Chocó?



Entre enero y marzo de este año se ha denunciado que 997 familias (3.320 personas) han sido desplazadas y 4.603 familias (18.398 personas) están en confinamiento. A los campesinos y a las comunidades afro no los dejan ir a pescar ni ir a cultivar, ni mucho menos a cazar. Chocó no puede esperar; si las comunidades no pueden producir sus productos, no va a haber paz porque no hay condiciones de vida. Además, se debe trabajar fuertemente en socializar la sustitución de cultivos ilícitos.



¿Qué medidas inmediatas se han emprendido?



La semana pasada les pedimos al Gobierno y a las Fuerzas Militares que por ningún motivo se retiren de los tres ríos principales del Chocó (el San Juan, el Baudó, el Atrato) porque no puede haber otro Bojayá en Chocó. Si se retiran, los dos actores ilegales (el Eln y las autodefensas gaitanistas), seguirán ocupando estos espacios para el narcotráfico, la minería ilegal, el desplazamiento, el secuestro y la extorsión.



No hay derecho de que los frentes 20 y 57 de las Farc estén en proceso de paz y a estos lugares lleguen otros grupos para seguir la guerra.



¿En qué otras zonas hay disputas por territorios que eran de Farc?



Varias zonas que dejaron las Farc han empezado a ser ocupadas por las autodefensas gaitanistas y el Eln. Es el caso de Chocó, Norte de Santander, Cauca, Córdoba, entre otros; el Ejército y la Policía tienen que evitar que esos espacios los ocupen ilegales y el Gobierno debe llevar a todas las instituciones a las zonas.



¿Qué ha pasado con las disidencias?



Las Farc deben señalar el número exacto de disidentes porque aunque se hable del 8 y 10 por ciento esta es una cifra alta. Estas disidencias están principalmente en el andén Pacífico y en Tumaco.



Los otros disidentes son del frente primero y el 14 en el Meta y Guaviare. ‘Gentil Duarte’ abandonó las Farc hace unos 4 meses con unos 20 guerrilleros y está reclutando niños, campesinos e indígenas del Guaviare. Esto no se puede atacar con agua tibia, porque las disidencias van tras el negocio del narcotráfico.



¿Cómo ve el proceso de paz con el Eln?



El Eln debe hacer algo para que el país les crea, como liberar a los niños. Si el Eln quiere hablar de paz y dice que respeta el DIH no puede seguir secuestrando, haciendo voladuras. No tiene sentido que el Eln hable de paz cuando deja sin agua potable a un corregimiento como Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander).

¿Cuál ha sido el trabajo de la Defensoría en el posconflicto?



Visitamos las 26 zonas veredales donde están agrupadas las Farc en dos oportunidades, allí detectamos los primeros inconvenientes que hubo en la implementación.



Hay en terreno 202 defensores comunitarios atendiendo cualquier emergencia, pero debemos doblar o triplicar esta cifra para poder atender todo lo que se viene con el posconflicto.



¿Faltan recursos?



No tenemos ni un solo peso para el posconflicto y con la adición presupuestal que el Gobierno nos entregue vamos a intentar solventar los recursos mínimos para poder funcionar en lo misional, que es el tema de desplazados de indígenas, mujeres y niños.



Ahora el Gobierno debe asignar los recursos para la reestructuración del sistema de alertas tempranas y el fortalecimiento de los defensores comunitarios; estas dos áreas son las que están en las veredas, en los corregimientos y nos dicen qué está pasando.



¿Siguen las alertas por asesinatos de líderes sociales?



Este año presentamos un documento donde se reflejó el asesinato de 156 líderes, 500 amenazados, 5 desaparecidos en 21 departamentos, entre enero del 2016 hasta febrero del 2017. Las zonas más graves son Cauca, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander. Hemos pedido al Gobierno que nuevamente hagamos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en esos departamentos.



¿Qué se está haciendo sobre el ingreso de venezolanos?



Vamos a hacer intervención el próximo jueves, viernes y sábado en varios puntos de frontera con Venezuela para medir el ingreso de ciudadanos venezolanos y de colombianos residentes en Venezuela. Vamos a trabajar para que todos los ciudadanos que vengan tengan ayuda humanitaria y que no haya un problema de frontera como la que hubo hace un año; tenemos que actuar preventivamente con el Gobierno.



ANGY ALVARADO

Redacción Justicia