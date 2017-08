‘No se puede dilatar más la búsqueda de desaparecidos’: Cruz Roja

Desde octubre del 2015, en medio de las negociaciones de paz, el Gobierno y las Farc se comprometieron a impulsar la búsqueda de personas desaparecidas por esa guerrilla, para darles respuestas a miles de familias. El jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Cristoph Harnisch, asegura que las partes han incumplido con esa misión y que dentro de su agenda hay otras prioridades antes que las víctimas.

¿En qué quedó el compromiso del 2015 de buscar a los desaparecidos?



Está claro que la intención de los negociadores era avanzar mucho más rápido en la búsqueda de los desaparecidos, brindándole información al CICR para que pudiera apoyar esta tarea. Pero en ese proceso hubo demoras y falta de voluntad, o falta de capacidad para que las dos partes pudieran organizarse. Fue más fácil para el Gobierno porque ya tenía instituciones, pero por parte de las Farc no había ninguna organización para hacer esto, y ese fue el reto mayor.

¿Por qué falta voluntad?



Tras el fin de la negociación y el comienzo de la implementación de los acuerdos hubo otras prioridades, y, una vez más, no hubo la inteligencia de decir que un tema prioritario son los desaparecidos. Después tomó mucho tiempo organizar a las Farc para identificar en este grupo a personas que puedan hacer este trabajo. Las partes no estimaron la dimensión humana de este fenómeno como debían. Ahí tenemos una frustración muy clara, porque se podría hacer mucho más. La herramienta que está en el acuerdo para la búsqueda le sirve al mundo entero, pero es papel. Todos los que tienen responsabilidad en esto deben saber que la búsqueda no se puede dilatar más.



¿La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos que se creará podrá impulsar el tema?



Hay que ver de manera realista cuándo va a comenzar a operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya que entramos en las elecciones, y habrá ley de garantías. Por eso, esta nueva institución se demorará un tiempo para ser operativa. Ahora estamos en la dimensión del posacuerdo y en el establecimiento de una ley para crear esta Unidad de Búsqueda. En su trámite no hubo mucha oposición, y no sé si eso es positivo, o fue porque este resultó uno de los temas menos prioritarios, o menos importantes, que, por ejemplo, la JEP. Hubo mucho debate y discusión sobre la centralidad de las víctimas en el proceso de paz, y ahora es momento de tomarlas mucho más en serio. Como CICR tenemos la voluntad de seguir trabajando con las partes, pero sentimos cierta frustración por el ritmo en el que se les dan respuestas concretas a las familias. Lo inteligente de la Unidad de Búsqueda es que formara parte de un sistema de verdad, justicia y reparación, pero para mí esto necesita un acelerador. Sé que la vida política es compleja en el país, como en el mundo entero. Donde hay voluntad hay plata.



¿Hasta dónde se avanzó con la búsqueda urgente?



Hubo muchos trámites y trabajo nuestro con varias instituciones del Estado. Lo que hace Medicina Legal y la Fiscalía es una contribución muy valiosa. Lo que hace Medicina Legal en algunos cementerios es muy bueno, pero esto necesita ampliarse, ya que el manejo de los cementerios en este país, en particular en las zonas apartadas, es una vergüenza. Esa es una forma de no tomar a los muertos en serio. Medicina Legal necesita más apoyo y continuar con ese trabajo.

¿Qué sigue ahora?



Estamos trabajando con el Gobierno y las Farc para identificar casos muy concretos. Tras muchos meses, este último veo señales positivas. Hay que ver que ahora ya no hay presencia de las Farc; esas zonas son claves para obtener información. Ellos tienen el personal para hacer este trabajo y darnos esta información, pero me cuestiono por qué no lo hicimos en febrero; ya estamos en agosto. Lo único importante de todo esto es que las familias sepan que el Estado, el CICR, las Farc hicieron todo para ubicar a sus seres queridos, así en muchos casos no podamos encontrarlos.



¿El fin del conflicto con las Farc ha bajado los casos de desaparición?



Hay una parte del país donde se acabó el conflicto con las Farc. Hay otras partes donde eso no sucede. Por ejemplo, en este momento continúa la desaparición en el Chocó. Sigue siendo un problema el conflicto que se sostiene con el Eln, los otros grupos y el Epl. Ahora hay desapariciones tal vez por otras razones. Otro problema es que no ha sido posible obtener mucha información de los familiares porque en muchas zonas sigue un entorno de miedo.



MILENA SARRALDE DUQUE

Redacción Justicia