La destrucción ambiental con minería ya llega a 83.620 hectáreas

19 de junio 2018 , 10:51 a.m.

Con 83.620 hectáreas de ecosistemas afectadas por minería de oro a cielo abierto encontradas entre enero del 2016 y mayo del 2017, Colombia reportó un incremento de 6 % con respecto al primer estudio que se hizo en el 2014, cuando se contabilizaron 78.939 hectáreas de áreas afectadas. Esa es la principal conclusión del informe 'Colombia: Explotación de oro de aluvión', que se realizó con el mismo sistema de monitoreo utilizado para contabilizar los cultivos ilícitos por parte de Naciones Unidas.

Dentro de las alertas inscritas en el informe consta que el 47 % de la minería de oro se encuentra en zonas de especial protección como parques naturales, páramos y ríos. Así mismo, de los 131 municipios con áreas afectadas por la minería, 74 también tienen cultivos de coca.



Además, dice el documento, más de 54.000 hectáreas ya estaban desde el primer informe, más de 20.000 están afectadas por expansión y más de 8.000 son áreas nuevas.



En el acto de entrega del documento, el viceministro de minas, Carlos Andrés Cante, afirmó que hay gran preocupación por el avance que ha seguido teniendo la exploracion de oro a cielo abierto en ecosistemas sensibles, por ejemplo el 42 % está dentro de consejos comunitarios afrodescendientes.

Cante insistió en que los resultados de este estudio son fundamentales para tomar medidas en la lucha contra la minería ilegal, pues se encontró que 66 % de las zonas de explotación no tienen títulos mineros ni licencias ambientales, y en cerca del 20 % de áreas donde sí hay títulos se está explotando sin el cumplimiento de requisitos legales y de protección medioambiental.



El viceministro señaló que la mayoría del oro sale del país por medios legales, lo que significa que los compradores de oro tienen que:

En ese mismo sentido el viceministro afirmó que se está persiguiendo el lavado de oro a través de los barequeros que empezaron a reportar grandes cantidades de como si fuera explotación artesanal. También se están persiguiendo empresas que sin tener la capacidad instalada para una gran producción están reportando cantidades exageradas de oro, de hecho ya fueron sancionadas 11 de esas empresas en Antioquia.



El oficial del programa de UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime) Olivier Inizan señaló que las entidades buscan poder desarrollar herramientas para atacar el fenómeno de fondo, que no es sólo de ilegalidad, sino la pobreza en la que viven las comunidades vinculadas a esa explotación.



