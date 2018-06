Según EE. UU., narcos habrían puesto 489 toneladas en el mercado

Aunque la cifra fue menor que la esperada por todas las autoridades en Colombia, el reporte de Estados Unidos sobre las hectáreas de coca y el potencial de producción de cocaína en el país señala que estos son los más altos en casi 30 años, desde cuando se empezaron a llevar las cuentas.



Este lunes, en Washington, la Oficina para Política Antidrogas de la Casa Blanca informó que durante el 2017, los narcocultivos llegaron a las 209.000 hectáreas: un 11 por ciento más que en el 2016, cuando el reporte fue de 188.000.

Colombia utiliza las mediciones satelitales realizadas por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), manejado por Naciones Unidas. Aunque el reporte oficial no se conoce, el mismo Gobierno reconoció hace dos semanas que habría al menos 180 mil hectáreas de coca, un 26 por ciento más que en el 2016 (149 mil).



Si bien entre las dos mediciones hay coincidencia en la tendencia al alza, como ha sucedido históricamente, las cuentas de la coca que hace Washington están por encima de las que oficialmente acepta Bogotá.



El director de esa agencia federal, Jim Carrol, calificó este lunes esos resultados como “inaceptables” y pidió al Gobierno colombiano redoblar esfuerzos. Washington ha sido crítico de la decisión de la administración Santos de frenar la fumigación de narcocultivos, pero hace dos meses firmó con el saliente gobierno un entendimiento para mantener la colaboración antinarcóticos bajo el supuesto de reducir a la mitad el área actual de coca antes del 2023.

Ese acuerdo diplomático es posterior a los informes internos que revelaban la cifra de las 209.000 hectáreas de coca, lo que hace difícil pensar en una eventual sanción del gobierno de Donald Trump en contra del país, que de lejos es el de mejores resultados en todo el mundo en materia de lucha contra el narcotráfico, especialmente en incautación de cocaína pura.



Según Carrol, “el mensaje del presidente Trump a Colombia es claro: este crecimiento récord tiene que dar reversa”. Estados Unidos insiste en el regreso de la fumigación, y varias fuentes dan por descontado que esa posición será uno de los primeros mensajes al nuevo presidente, Iván Duque, una vez este asuma el poder el próximo 7 de agosto.



El gobierno federal asegura que entre el 2013 y el 2016, años de crecimiento acelerado de los cultivos en Colombia y, por ende, de la producción de cocaína, aumentó en un 81 por ciento el consumo entre nuevos usuarios de la droga. En el mismo lapso, las muertes por sobredosis crecieron un 110 por ciento.



El reporte de Washington dice que el año pasado, en las cocinas del narcotráfico se habrían producido 921 toneladas de alcaloide. Son 149 toneladas más que la producción estimada del 2016 (772 toneladas). Paradójicamente, la producción que calcula oficialmente Colombia es mayor: 866 toneladas en 2016, casi 100 más que las cuentas de Washington.



El informe de Estados Unidos, cotejado con las cifras históricas de incautación de las autoridades colombianas –435 toneladas–, arroja que los narcos lograron poner en el mercado casi 500 toneladas de cocaína pura. Aunque cada vez es mayor el porcentaje de la droga que se está quedando en el país para alimentar el creciente consumo interno, la mayoría de la producción termina en las calles de EE. UU. y Europa, previa intermediación de los poderosos carteles mexicanos.

'Aumento, menor de lo esperado’: Santos

Durante la rendición de cuentas del sector defensa en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos dijo este lunes que el aumento en los cultivos de coca fue “un incremento menor del que se esperaba. Eso es coyuntural. Lo importante es tener una estrategia, y por primera vez se tiene algo viable y efectivo para poder combatir este flagelo con mayor eficacia”.



Santos comparó la lucha contra las drogas con una bicicleta estática, ya que “fumigábamos un día y al día siguiente ya volvía a plantarse”. Además, añadió que es el momento de ser innovadores y creativos para erradicar el problema del narcotráfico. “Hemos aprendido a un costo muy alto, y esas lecciones nos han permitido diseñar una estrategia”, explicó el mandatario.



Según Santos, por primera vez “tenemos un plan, una visión y podemos ser efectivos gracias a la paz. Ahí tenemos que ser muy sinceros: sin esa paz no habría sido posible una solución estructural a los cultivos ilícitos”.



El presidente también señaló que el problema de las drogas debe ser una lucha mundial contra este flagelo, porque de nada sirve combatirlo en Colombia y que “los consumidores sigan consumiendo” y que “ahora se legalice el consumo de muchas de las drogas”.



El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió la labor de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. “Un gobierno que en dos años erradica 120.000 hectáreas con la Fuerza Pública no es un gobierno que tenga que salir vergonzante por el mundo recibiendo críticas sobre su voluntad para luchar contra el narcotráfico”, aseguró.

Villegas también señaló que “todas las metas que se le han entregado a la Fuerza Pública en materia de lucha contra los cultivos ilícitos han sido cumplidas” y que “las cifras oficiales para Colombia no son las del Departamento de Estado (de EE. UU.), sino las de Naciones Unidas que van a salir en dos o tres semanas”.

Tenemos un plan, una visión y podemos ser efectivos gracias a la paz. Ahí tenemos que ser muy sinceros: sin esa paz no habría sido posible una solución estructural a los cultivos ilícitos FACEBOOK

TWITTER

Uso de drones se decide hoy en Consejo de Estupefacientes

Con una inversión inicial de 36.000 millones de pesos, el Gobierno se la jugará con el uso de nuevas tecnologías para enfrentar la disparada de los cultivos de coca en el país.



Entre los nuevos dispositivos que entran en la lucha contra los narcocultivos destacan, como lo había revelado este diario, el uso de drones y de orugas mecánicas en tierra que permitirán asperjar con glifosato, pero de manera ambientalmente segura, las áreas por erradicar.



Este martes, el Ministerio de Defensa presentará ante el Consejo Nacional de Estupefacientes los estudios de viabilidad para la utilización de los drones. “Yo espero que podamos empezar este mismo miércoles con la aspersión (con drones) en todo el país”, dijo Luis Carlos Villegas, jefe de esa cartera.



Ya hay 10 aparatos listos para entrar en operación en Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. El químico utilizado tendría la mitad de concentración del que se usó hasta el 2015, y, sobre todo, la altura a la que vuelan las máquinas (apenas sobre el dosel de los arbustos) permite una certeza altísima sobre el sitio donde caerá el glifosato. “Los riesgos para el medio ambiente y para las personas son bastante mitigables”, aseguró Villegas.



Mientras que en un día de erradicación forzada se alcanzan a destruir entre tres y cinco hectáreas de sembradíos de coca, con el peligro latente de los campos minados, con los drones se alcanzan a asperjar entre 10 y 15 hectáreas día, sin mayor riesgo para los equipos de erradicación. Además, se podría conjurar otro factor que ha frenado la lucha antinarcóticos: los ‘bloqueos sociales’ con los que comunidades cocaleras han logrado poner en jaque la erradicación forzada.



Las brigadas de erradicación van a entrar además a la región del Catatumbo, donde no hay acción efectiva contra la coca desde hace 5 años.



En lo corrido del año se han incautado 180 toneladas de cocaína, 118 de marihuana y 180 kilos de heroína.



SERGIO GÓMEZ MASERI y JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET