Consejo de Estado negó pérdida de investidura contra Álvaro Uribe

El Consejo de Estado negó la demanda presentada por el abogado Nixon José Torres Cárcamo en la cual solicitaba la pérdida de investidura del congresista Álvaro Uribe Vélez por inasistencia a reuniones plenarias.

La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura encontró que las 20 sesiones de inasistencia del expresidente, cuestionadas por Torres Cárcamo, diez están justificadas con excusas y permisos concedidos por el Senado.

De igual manera, dice el comunicado del Consejo de Estado, “el Senador Uribe Vélez dejó de asistir a cinco sesiones que no eran plenarias y a dos sesiones plenarias en las que no se votaron proyectos de ley, acto legislativo ni mociones de censura. Es decir, que estas inasistencias no tienen relevancia frente a la causal de pérdida investidura que se alega”.

Además, la Sala Especial encontró que las sesiones restantes, relacionadas con el Acuerdo de Paz y de otros proyectos, Uribe Vélez no votó los proyectos de acuerdo con la decisión del Centro Democrático de no intervenir en las leyes del acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Esta razón, según la institución, es una conducta de trascendencia política y no un acto individual de ausentismo parlamentario.



“Así, la Sala Quinta Especial de Decisión de Pérdida de Investidura concluyó que respecto del Senador Álvaro Uribe Vélez no se configura la causal de pérdida de investidura del artículo 183 numeral 2 de la Constitución Política”, sentencia el Consejo de Estado.



