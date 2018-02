"Tenemos tantos problemas en nuestro país que estamos dedicados y focalizados. Solo nos interesa solucionar los problemas del pueblo colombiano", afirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía.



De esta forma el oficial respondió a las denuncias del fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, quien dijo esta mañana que desde Colombia se está orquestando un plan para invadirlos.

Sobre la guerrilla del Eln el general Mejía señaló que no se ha podido actuar contra los jefes del primer nivel, porque no se encuentran en Colombia.



"¿Porque no caen los principales cabecillas, primer nivel miembros del COCE, de la Dirección General del Eln? porque no están en Colombia. Nosotros actuamos contra el siguiente nivel – que si están en el país – pero si algún cabecilla del primer nivel llega a tocar suelo colombiano, tenga la certeza que la Fuerza Pública arremeterá contra ellos", ratificó.



El comandante de las Fuerzas Militares reiteró que el Eln sigue utilizando a ciudadanos venezolanos para sus acciones terroristas y que así quedó evidenciado en Norte de Santander donde perdieron la vida dos nacionales del vecino país cuando pretendían instalar una carga explosiva. Además, denunció que la guerrilla sigue reclutando niños para la guerra.



"Tenemos un equipo especial que está realizando el trabajo de inteligencia, porque en las áreas donde delinquen siguen incorporando en sus filas a niños 12 y 13 años para llevárselos a la guerra", dijo Mejía.

Neutralizadas 12 acciones terroristas del Eln

El comandante de las Fuerzas Militares afirmó que durante el paro armado la Fuerza Pública ha logrado evitar 12 acciones terroristas por parte de la guerrilla, aunque reconoció que han concretado 20 hechos que han afectado la infraestructura del país y cobrado la vida de un uniformado.



“En total hemos tenido que enfrentar une veintena de acciones principalmente en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Cesar, Antioquia, Cauca y Nariño”, dijo Mejía al resaltar que a esta hora hay completa normalidad por los corredores viales del país.



Resaltó que desde el 9 de enero - día en que finalizó el cese del fuego bilateral - 90 integrantes del Eln se han desmovilizado, han sido capturados o muertos en combate.



“Dentro de estos 90 bandidos neutralizados hay 6 cabecillas de lo que denominamos frente o estructuras que están en el segundo y tercer nivel del Eln, pues como saben el primer nivel se encuentra fuera del país”, recalcó.



Sobre el ataque a la población de Corinto en Cauca, Mejía aclaró que fueron las disidencias de las Farc como retaliación " a la incautación de dos toneladas de marihuana cripy el sábado, la más costosa. Al principio se le atribuyó al Eln pero ahora estamos seguros que fue un grupo residual".



El director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto, por su parte afirmó que en las últimas 24 horas fueron detenidas 28 personas, 12 de ellas pertenecientes al Eln, e incautadas 16 armas de fuego y 6 artefactos explosivos en medio del llamado paro armado.



