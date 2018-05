Colombia apoyará investigación por crimen de periodistas ecuatorianos

“Aunque ustedes llevan muchísimos años con un panorama de violencia, no es posible que puedan acostumbrarse a hechos tan inhumanos o tan difíciles como es un asesinato”.



La afirmación la hizo Ricardo Rivas, quien junto con Cristian Segarra y Raúl Borja buscan que el secuestro y posterior asesinato de sus familiares, integrantes de un equipo periodístico de El Comercio de Ecuador, no queden en el olvido y la impunidad.

Bajo esa premisa, los tres estuvieron el miércoles en las instalaciones de EL TIEMPO para insistir en la necesidad de que se conozca la verdad sobre este hecho, cuyo detonante es el flagelo del narcotráfico que se tomó la zona de frontera.



El plagio de Paúl Rivas, fotógrafo; Efraín Segarra, conductor, y Javier Ortega, periodista, se registró el pasado 26 de marzo en Mataje, territorio ecuatoriano fronterizo con Colombia, en un hecho que fue atribuido a alias Guacho, jefe de las disidencias que delinque en la línea entre las dos naciones.



Rivas, hermano de Paúl, fotógrafo de 46 años, que ganó varios reconocimientos por su trabajo, reiteró que “en el caso de Colombia no pueden seguir siendo indiferentes, tienen que volver a despertar. No pueden ver como normal el asesinato de tres personas”.



Al triple homicidio, que despertó la indignación del pueblo ecuatoriano, hay que sumarle que un mes después de confirmarse la muerte de los comunicadores, ‘Guacho’ retiene los cuerpos para seguir su chantaje al Gobierno ecuatoriano. Que los cuerpos sean repatriados es la principal tarea de los familiares.



Las operaciones militares en la frontera adelantadas por la Fuerza Pública se mantienen sin cuartel en búsqueda de ‘Guacho’, quien exige que se suspendan para así dar a conocer las coordenadas en donde se encontrarían los cuerpos.



“Estamos a la espera de que exista un acercamiento o comunicación, que se abra un canal nuevamente con los secuestradores”, dijo Cristian Garrido, periodista de El Comercio e hijo de Efraín, el hombre de 60 años que llevaba más de dos décadas en el periódico quiteño y era apreciado y respetado por todos. “Lo único que nos queda ahora es esperar y que este tema lo maneje el Comité Internacional de la Cruz Roja”, puntualizó antes de señalar que se reunirían ayer con Christoph Harnisch, delegado del organismo internacional, para analizar las circunstancias.



Los familiares se declararon satisfechos y confiados en la posición asumida por el presidente Juan Manuel Santos –con quien se reunieron el martes en la tarde–, que se comprometió a apoyar la investigación para que no quede impune.



“No hubo papeles, no había necesidad. Es un compromiso verbal tanto del Presidente como del Vicepresidente, la Canciller y el ministro de la Defensa, se comprometieron verbalmente a apoyar todo lo que corresponde a esta investigación, y es un hecho que se irá transparentando con el tiempo”, aseguró Raúl Borja, primo de Javier Ortega, de 32 años, periodista apasionado del fútbol y de su profesión.

CIDH asume investigación

Para los familiares, que están desde el martes en Bogotá y regresarán este viernes a Quito, uno de sus mayores logros durante el viaje fue escuchar de la canciller María Ángela Holguín que reiteraba el compromiso del Gobierno para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenga la libertad y cooperación de las autoridades para investigar en Colombia los hechos que darían cuenta de que aunque los tres periodistas fueron secuestrados en territorio ecuatoriano, su retención y fatal desenlace se dio en territorio colombiano.



“La CIDH conformó, por nuestra solicitud, un comité técnico independiente de carácter internacional para investigar el crimen y dar un seguimiento a las investigaciones tanto en Colombia como en Ecuador”, dijo Ricardo Rivas al insistir en que lo que se busca es que sea un organismo neutral e internacional el que “esclarezca y llegue a la verdad de este lamentable hecho”.



El lunes, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, entregó a los familiares parte del informe, que estaba clasificado, sobre el manejo de la negociación que buscaba la liberación de los periodistas: “Son unas mil páginas escritas por lado y lado. Las sellamos y se las entregamos a un organismo independiente para que mantenga su custodia. Solo las entregaremos al CIDH cuando se requiera dentro de la investigación”, explicó Rivas.



Los tres ciudadanos ecuatorianos coincidieron al afirmar que la problemática registrada en la frontera no es solo de Colombia y Ecuador, sino de la región, y que se debe actuar en conjunto para cortar el narcotráfico de raíz y evitar que siga permeando el continente.



JUSTICIA