Chocó pide cese de hostilidades por parte del Eln

19 de agosto 2017 , 12:45 a.m.

Con la salida de las Farc de las zonas que tradicionalmente ocupaban en el departamento del Chocó, las disidencias de esa guerrilla, el Eln y las bandas criminales se disputan el control territorial.



Los enfrentamientos entre estos actores armados han obligado a que varias familias, especialmente en el Alto Baudó, tengan que desplazarse.

"En términos generales, la situación del Chocó es compleja, con claros y oscuros, con buenas noticias como qué hay una fuerza beligerante que ha dejado las armas y que ha entrado en un proceso de transición a su vida civil y política, y eso sin duda ha traído un descenso en los índices de violencia, pero también con otro contexto donde siguen permaneciendo factores de discriminación, marginación y olvido, de debilidad o ausencia del Estado, y una reconfiguración de otros grupos armados ilegales que tratan de ocupar nuevos espacios", explicó el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Roberto Meléndez.



Este reacomodo de actores ilegales ha traído consigo desplazamientos masivos, secuestros, homicidios, reclutamiento de menores, explotación indiscriminada de los recursos naturales para actividades como la minería ilegal y amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.



Sobre este último punto Meléndez puntualizó que preocupa el hecho de cómo se está abordando este tema desde el Estado: “La Mapp ha encontrado que desde el Estado mismo y la sociedad civil, los medios de comunicación y hasta los organismos internacionales no se logra una visión conjunta y unidad de concepción de este fenómeno, que existe. Hemos monitoreado patrones que nos indican qué hay multiplicidad de víctimas, los líderes comunales desde nuestra perspectiva son los más vulnerados, y también hay diversidad de actores".



Meléndez agregó que además hay diversidad de razones que motivan los crímenes de líderes sociales. “Hay motivos políticos, motivos económicos y algunos que son por motivo personal o por disputas de liderazgo territorial”, dijo.



Es por esto que las comunidades afro, indígenas y mestizas, así como representantes la iglesia católica, las mujeres y de la comunidad Lgbti de esta región del país, elaboraron un documento que será llevado a la mesa de negociaciones en Quito, Ecuador, y en el que le piden al Gobierno y al Eln concretar un acuerdo humanitario que contemple un cese al fuego bilateral y el desmonte de las estructuras criminales.

El Gobierno no ha cumplido con la promesa que hizo de ocupar los territorios que dejaron las Farc en el Chocó

"Pensamos que con la terminación del conflicto con las Farc tendríamos por fin la tranquilidad que necesitamos como región, pero ahora nos vemos en medio de otro conflicto y ya no aguantamos más", señaló Zenaida líder social del Bajo Baudo, una de las regiones más golpeadas por los recientes enfrentamientos entre el Eln y bandas criminales como el 'Clan Úsuga'.



Agrega que "el Gobierno no ha cumplido con la promesa que hizo de ocupar los territorios que dejaron las Farc en el Chocó" y que por eso es urgente que exista un cese al fuego y hostilidades para evitar más enfrentamientos y muertes de líderes que como ella han sido amenazados por su labor.



Por su parte, Lilo Membora, representante de las comunidades indígenas del Chocó denuncian que en sus territorios aún no hay un plan de desminado y que sus senderos son inseguros porque siguen contaminados con estos artefactos explosivos.

Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, afirmó que la visita del papa Francisco a Colombia sería un momento propicio para que se pudiera concretar este cese bilateral. Esto, teniendo en cuenta que la iglesia ya le hizo esta petición al Gobierno y que el mismo Pablo Beltrán, jefe del Eln, ha manifestado la intención de esa guerrilla de parar sus acciones ante la llegada del Sumo Pontífice en septiembre próximo.



El documento denominado 'Acuerdo Humanitario Ya' se hará llegar en los próximos días a la mesa de diálogos con el Eln.



Karen Bohórquez

Redacción Justicia

Enviada especial a Chocó