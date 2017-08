Hasta una ficha de Ordóñez quiere ser magistrada de la JEP

El nombre de Ilva Myriam Hoyos, la exprocuradora delegada para la Familia, Infancia y Adolescencia, es uno de los 2.076 que aparece en la lista de aspirantes a un cargo de magistrados de las Salas y el Tribunal de Paz y que fue revelada por el Comité de Escogencia de la JEP el viernes pasado.

La aspiración de Hoyos no pasa desapercibida, toda vez que su exjefe, Alejandro Ordóñez, y con quien tiene una relación muy cercana, ha sido uno de los mayores críticos del proceso de paz y del sistema de justicia transicional que nació del acuerdo de La Habana.



Desde su llegada al Ministerio Público en el 2008, Hoyos se convirtió en una de las caras más visibles de la entidad especialmente porque mostró posiciones muy afines a las de Ordóñez en temas tan controversiales como el aborto y la adopción gay.



En su exposición de motivos para postularse, Hoyos, quien ha sido cuatro veces candidata a magistrada de la Corte Constitucional, argumenta que pone su nombre a consideración de los miembros del Comité de Escogencia “por mantener viva la esperanza en la verdad de la paz. (...) No de una paz divisiva y excluyente, sino real e integradora (...) y que venza, en algunos, la tentación de la venganza y, en otros, la de la indiferencia”.



Entre quienes buscan quedarse con una de las 51 sillas de magistrados de la JEP también están la exasesora jurídica del proceso de paz Mónica Cifuentes y el exministro de Justicia y hoy asesor de presidencia para asuntos de la JEP Yesid Reyes. Ambos conocen las entrañas del acuerdo porque han sido, incluso, redactores de la normatividad de la justicia transicional, algo que podría restarles puntos en términos de imparcialidad.



Ese es precisamente uno de los temas que el Comité de Escogencia pretende evaluar con los comentarios que los ciudadanos depositen en su página web –hasta el 22 de agosto– sobre la idoneidad y la elegibilidad de cada uno los candidatos.



La lista de exmagistrados e incluso magistrados en ejercicio que quieren un puesto en la JEP es extensa. Entre ellos se encuentran Eduardo Cifuentes Muñoz, exmagistrado de la Corte Constitucional; Hugo Bastidas, exmagistrado del Consejo de Estado; Jorge Iván Palacio, exmagistrado de la Corte Constitucional y quien lo reemplazó y hoy se encuentra en su despacho como encargado, Iván Humberto Escrucería.



También están María Mercedes López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura entre el 2007 y el 2015, años en los que se destapó el escándalo del carrusel de pensiones dentro del alto tribunal. López compartió sala con los también aspirantes a magistrados de la JEP Angelino Lizcano y Francisco Javier Ricaurte, exmagistrado, así mismo, de la Corte Suprema de Justicia.



El nombre de Ricaurte sonó bastante en el 2014, porque después de dos años en la Judicatura, el Consejo de Estado anuló su elección para poner fin a la llamada ‘puerta giratoria’ de las cortes. Ricaurte y el también expresidente de la Corte Suprema Pedro Munar saltaron en el 2012 a la Judicatura, en un polémico proceso que dio lugar a varias demandas por la práctica del ‘yo te elijo, tú me eliges’.



Aunque el periodo de Danilo Rojas Betancourth, en el Consejo de Estado, se termina a finales del año entrante, el magistrado también quiere ser parte del tribunal que se encargará de juzgar a guerrilleros, uniformados y terceros que participaron en el conflicto armado.



De la lista de preseleccionados sobresale, igualmente, un gran número de exfiscales, casi todos que estuvieron vinculados al ente investigador durante la administración de Luis Eduardo Montealegre.



Entre los más conocidos están Alexandra Ladino, la fiscal que llevó a la cárcel a los empresarios del caso Interbolsa; Martha Lucía Zamora, fiscal del caso Colmenares y que dejó la Fiscalía en medio de la polémica por falsos testigos en el proceso de Sigifredo López; y Gina Cabarcas y Alejandro Ramelli, quienes desde la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía lideraron las investigaciones del extermino de la UP y del magnicidio de Luis Carlos Galán.



Martín Moreno, fiscal del caso de Agro Ingreso Seguro, y la exdirectora de articulación de Fiscalías Ana Caterina Heyck Puyana también quieren un cargo en la JEP.



Maritza Escobar fue directora del CTI por dos años y dejó su cargo cuando el periodista Daniel Coronell denunció que su hermano había entrado a la institución pese a que tenía una investigación en curso por nexos con paramilitares. Escobar es una de las 22 personas que se postuló para el cargo de directora de la Unidad de investigación y acusación de la JEP.



En el grupo de aspirantes también hay uniformados, como el general (r) de la Policía Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, exdirector del Inpec.



De acuerdo con el calendario del organismo, luego de un nuevo filtro que se hará con entrevistas, en noviembre se conocerían los nombres de los seleccionados como magistrados e integrantes de los demás órganos: director de la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, de investigación y Acusación e integrantes de la Comisión de la verdad.



JUSTICIA