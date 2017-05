Policía detiene a 16 personas en operación contra banda criminal

Al menos 16 personas fueron capturadas en operaciones desarrolladas por las autoridades en el departamento de Córdoba, norte del país, en contra de la banda criminal "Clan del Golfo", señalada de participar en un plan para asesinar policías, informó hoy esa institución.



El director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Hernando Nieto, explicó que las capturas se lograron en operaciones "estructurales" en las que participaron integrantes de su institución, del Ejército y de la Fiscalía.

Nieto detalló que en Montería, la capital de Córdoba, así como en las localidades de Lorica, Sahagún, Tierralta, Ayapel, Planeta Rica y Chinú tuvieron lugar diligencias de registro y allanamiento.



"Estas personas están capturadas sindicadas de delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, homicidio y extorsión", explicó el jefe policial, que hoy visitó las ciudades de Montería y Sincelejo, capital del departamento de Sucre.



Entre los detenidos se encuentran 'Rodrigo' y 'El Paisa', quienes, según la Policía, pretendían atentar contra un agente de esa institución en Montería. También fueron capturados los sujetos conocidos con los alias de "Metra", "Rubén", "Dany", "Leo", "Eder" y "El Gordo", así como Víctor Julio Beltrán, señalado como cabecilla del 'Clan del Golfo' en la localidad de Sahagún.



"Estamos a la ofensiva contra esta banda mafiosa y no vamos a descansar hasta debilitarla al máximo", subrayó Nieto. El director de la Policía colombiana le recomendó a sus hombres que tengan "cuidado", mejoren sus "movimientos" y modifiquen sus comportamientos y los invitó a estar "a la ofensiva siempre", ante los recientes ataques en los que, aseguró, han perdido la vida siete integrantes de esa institución a manos del Clan del Golfo.



"Aquí no pueden debilitar ni bajar la moral a una institución, porque no lo van a conseguir", sostuvo e indicó que "cada muerte de cada policía" les da "la motivación mayor para triplicar los esfuerzos contra estas estructuras delictivas".



Nieto apuntó que en lo que va del año han logrado la captura de más de 63 personas en operaciones contra el Clan del Golfo, que describió como la organización que está "afectando" a los policías "en diferentes partes del país". Además destacó que en la "Operación Agamenón", que comenzó en 2015 para intentar acabar con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país nacida tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, se han logrado unas 1.200 capturas y 52 de sus integrantes "neutralizados".



