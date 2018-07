Detenidas para extradición hermanas de alias Martín Bala

Frecuentes viajes a España y un nivel de vida lleno de excesos prendieron las alarmas de la Policía europea sobre las actividades de Íngrid y Maribel Varón Cadena, hermanas de Greylin Fernando Varón, alias Martin Bala, un reconocido excapo del cartel del Norte del Valle.



A principios de este año, la Brigada Central Contra el Crimen Organizado de España empezó a alertar a sus homólogos de la dirección de Inteligencia en Colombia.

Lo que dice el expediente es que las hermanas Varón se habían ubicado de manera estratégica en Cali y Barranquilla para enviar por mar cocaína con destino hacia Islas Canarias y Valdemoro, en España. Las capturas, de hecho, se realizaron en las dos ciudades colombianas.



Las autoridades españolas emitieron orden de captura contra las dos mujeres y le pidieron a Interpol que emitiera circular roja por los delitos de tráfico internacional de cocaína y blanqueo de capitales.



En Colombia, entre tanto, inteligencia de la Policía empezó a hacerles seguimiento a las cuentas de las dos hermanas. Encontraron que a pesar de que no escatimaban en gastos, no aparecían propiedades a su nombre. Eso a pesar de que controlan una flotilla de taxis, supermercados y hasta páginas de internet que ofrecen servicios de modelaje.



“Luego de meses de investigación y vigilancias logramos ubicar a las mujeres. Se estableció que no se reunían dos veces en el mismo lugar, que cambiaban frecuentemente de residencia y que contaban con un componente de seguridad de 9 personas distribuidas en camionetas y motocicletas”, le dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores de la Policía que estuvo al frente del caso.

Se estableció que no se reunían dos veces en el mismo lugar, que cambiaban frecuentemente de residencia y que contaban con un componente de seguridad de 9 personas FACEBOOK

TWITTER

En España las autoridades registraron la captura de las dos mujeres como un certero golpe contra el narcotráfico, y se espera una segunda fase para ubicar a los enlaces europeos con los que habrían coordinado el ingreso de por los menos cinco toneladas del alcaloide en los dos últimos años.



Sobre la familia se mantiene la sombra de Fernando Varón Flórez, lugarteniente de los Urdinola en el cartel del Norte del Valle en los 90 y quien fue el primer ‘Martín Bala’ en el radar de las autoridades. De hecho, desde el 2014 varios hijos del capo aparecen en la Lista Clinton.



Su hijo Greylin tiene el mismo alias y en el 2013 fue señalado de ser pieza clave en la oleada de asesinatos que sacudió Cali en medio de las vedettas del narcotráfico. Tras la captura del joven ‘Bala’ en 2013, dicen las autoridades, las hermanas se hicieron al control de sus negocios. En el 2016 el señalado narco quedó libre y las autoridades tratan de establecer si sigue en el mundo del crimen.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET