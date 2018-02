Campesinos retienen a 16 policías antinarcóticos en Nariño

Fuentes de la Policía le confirmaron a EL TIEMPO que desde las tres de la tarde un grupo de campesinos retienen a 14 policías de la Dirección Antinarcóticos en zona rural de Tumaco en Nariño.

Los labriegos que formaron un cordón humano se oponen al inicio de la fase de erradicación forzada que iniciaba hoy.



Los hechos se registraron en el territorio de Alto Mira y Frontera. “Los uniformados prefirieron no enfrentarse a la comunidad y fueron retenidos. Se espera que mañana los entreguen a una comisión de la Defensoria y la misma Policía”, señaló la fuente.



Los campesinos afirman que no van a permitir la erradicación forzada hasta que no haya un plan claro y contundente de sustitución de cultivos ilícitos.



Según el Sistema de Monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas (2016) Tumaco, se mantiene como el municipio más afectado, con 23.148 hectáreas sembradas con matas de coca . En Nariño hubo en el último año un crecimiento del 43 por ciento: pasó de 29.755 hectáreas en el 2015 a 46.627 en el 2016.



