Más de mil campesinos retienen a Policías en Tumaco, Nariño

Desde el medio día los campesinos que se encontraban en cuatro puntos de bloqueo se concentraron en La Espriella, zona rural de Tumaco en Nariño y mantienen arrinconados a cerca de 750 integrantes de la Fuerza Pública.



La denuncia la hizo a EL TIEMPO, el director de la Policía Antinarcóticos general José Ángel Mendoza, quien afirmó que, “son unos mil campesinos quienes tienen a nuestros hombres al otro lado del río Mira, donde están más de 3.600 hectáreas de cultivos industriales”.

Que a cada persona le están pagando cien mil pesos para que mantengan los bloqueos, por eso yo insisto en que no se trata de cultivitos menores, de campesinos que no tienen ni con que comer".

El general Mendoza, afirmó que se detectó “que a cada persona le están pagando cien mil pesos para que mantengan los bloqueos, por eso yo insisto en que no se trata de cultivitos menores, de campesinos que no tienen ni con que comer”. Resaltó que detrás de los bloqueos están los grandes narcos y no los pequeños cultivadores.



El director de Antinarcóticos señaló que además los labriegos están fabricando explosivos artesanales para activarlos al paso de los uniformados que van a erradicar y que así quedó demostrado con la captura de cinco personas, entre ellas un menor de edad que fueron sorprendidos con pólvora negra y otros elementos.



