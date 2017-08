Alerta por homicidios en zonas de disidencias de las Farc

En 25 de los 48 municipios en los que hacen presencia los disidentes de las Farc se reporta un incremento del homicidio que va en contravía de la tendencia de las demás localidades del país.



Así lo evidencia un informe de la Fiscalía, que hizo un rastreo a los 32 departamentos y encontró que en 14 de ellos siguen activas estructuras violentas que en el pasado formaron parte de las Farc.



La tendencia nacional en el comportamiento de los homicidios tiende a la baja, pasando de 7.094 en los primeros siete meses del 2016 a 6.666 en lo corrido del 2017. Y los datos muestran que en 27 municipios del país se concentra la mitad de esas muertes.

En las zonas con disidencias, las muertes violentas van en aumento, lo que según investigadores es preocupante, pues sin la presencia armada de la guerrilla se esperaba que esas cifras empezaran a ceder.



El caso más alarmante se registra en Tumaco, Nariño, en donde empezó a escucharse de nuevos grupos armados: ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, ‘Gente del Orden’, ‘Banda La Tapita del Huevo’, ‘Banda Armagedón’, ‘Los Negritos’, ‘La Banda de Wacho’ y ‘Banda del Marihuano’. En ese municipio, donde era fuerte la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, los crímenes pasaron de 76 el año pasado a 101 en lo corrido del 2017.



Hacia el norte de Nariño apareció el ‘Nuevo Frente Comuneros’. Allí, la cifra de homicidios pasó de 93 a 124. Y en Mosquera y Barbacoas, en donde delinque hoy el grupo de ‘La Vaca’ (ex frente 12) y hay presencia de ‘los Úsuga’, los crímenes pasaron de 12 a 21.



Hace apenas dos semanas fue capturado en Tumaco Hugo Albeiro Guerrero, señalado por las autoridades como el jefe de la ‘Gente del Orden’, y a quien se atribuyen doce homicidios, entre ellos el de el líder social Segundo Víctor Castillo. También los de ‘Junior Barbas’, el ‘Chapo’ y ‘Samir’, tres exintegrantes de la guerrilla que formaban parte de la banda criminal y le disputaban su control.



Anny Castillo, personera de Tumaco, dice que es difícil conocer con exactitud cuántos disidentes hay, pero advierte que existe zozobra tanto en la zona urbana como en la rural.



“Están aprovechando ese vacío de las Farc para tratar de ocupar los territorios y quedarse con el poder que tenía la guerrilla. El narcotráfico es lo que más los incentiva”, señaló Castillo.



El informe de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía señala que en Guaviare, Amazonas y Vaupés, en donde está el frente primero (que fue el primer grupo que se marginó del proceso de paz y que es liderado por el exintegrante de la cúpula de las Farc ‘Gentil Duarte’), las muertes violentas pasaron de 6 en el 2016 a 11 este año.



Andrés Pacheco, personero de San José del Guaviare, le dijo a EL TIEMPO que en el casco urbano se han ubicado milicianos e integrantes de las bandas criminales y se han incrementado los cobros de vacuna.



“En el corregimiento El Capricho antes del proceso de paz nunca hubo explosiones, y ahora sí. Nosotros sentimos que ellos quieren ser reconocidos a costa del miedo de los habitantes de la región”, indicó Pacheco.



La Fiscalía señala que en Meta hay una disidencia de los frentes 7, 27, 40, 3, 27 y 40 que no tiene más de 120 hombres. En Mesetas y Uribe, los homicidios se incrementaron de 4 en el 2016 a 9 este año. En contraste, en Puerto Rico, La Macarena, El Castillo, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán, los crímenes bajaron de 21 a 15.



La Fiscalía dice además que en Cartagena del Chairá y Montañita actúa la disidencia del frente 14, que tendría 35 miembros. En la zona, los homicidios pasaron de 7 a 9.



Cada caso, dijeron investigadores, se está examinando individualmente, pues como hipótesis no solo se tiene la disputa por el control de las rentas ilegales, sino que en algunas ocasiones serían particulares los responsables de muertes de excombatientes en venganza por acciones cometidas por ellos cuando estaban en las Farc.



En el Chocó, en donde las Farc se consolidaron militarmente bajo el mando de José David Suárez, alias Becerro, jefe del frente 57 de las Farc y miembro del estado mayor de esa guerrilla, se ubicó una disidencia que se mueve por el municipio de Riosucio.



Allí van este año cinco homicidios, uno más que en el mismo periodo del año pasado.



Los enfrentamientos entre actores armados han obligado a que varias familias, especialmente en el alto Baudó, tengan que desplazarse. “En términos generales, la situación del Chocó es compleja, con claros y oscuros, con buenas noticias como que hay una fuerza beligerante que ha dejado las armas y que ha entrado en un proceso de transición a su vida civil (...) y una reconfiguración de otros grupos armados ilegales que tratan de ocupar nuevos espacios”, dijo el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Roberto Menéndez.



Según reporte del Ministerio de Defensa, en lo corrido de este año se han sometido a las autoridades 16 integrantes de las disidencias, otros 12 han sido capturados y cinco han muerto en operativos.



El jefe de esa cartera, Luis Carlos Villegas, ha sostenido que las disidencias están en la misma categoría de las mayores bandas criminales y que, por ello, pueden ser combatidas con toda la fuerza de las autoridades.



Jorge Restrepo, director del Cerac, indicó que las disidencias están dedicadas al crimen organizado.



“Se debe fortalecer la investigación criminal y llevar a la justicia a los responsables de estas organizaciones; lo que está fallando es la justicia, no el proceso de paz”, dijo Restrepo.

‘Se requiere mayor presencia del Estado’

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, advierte que los sitios que dejaron las Farc están siendo ocupados por tres actores: el Eln, las Autodefensas Gaitanistas y disidencias de las Farc.



¿Qué reporte tienen de violencia en las regiones?



En los territorios aledaños a las zonas veredales se ha aumentado el conflicto y los homicidios. Nosotros no podemos decir por qué ocurren, ese es un asunto de la Fiscalía.



¿Cómo han trabajado el tema de las disidencias?



Tenemos que proteger a los municipios más afectados por la violencia y trabajamos para que esos índices bajen. Aunque hay homicidios, es importante resaltar que a raíz de la firma de paz, los índices han bajado sustancialmente.



¿Qué denuncias han recibido en los municipios?



En Meta y en Guaviare hubo una disidencia de ‘Gentil Duarte’ y ‘Jhon 40’. Se dice que solo en Guaviare y el Meta hay 300 disidentes, en otras zonas son menos.



Las Fuerzas Militares y la Policía no pueden retirarse de los sitios donde estaban las Farc. Se requiere mayor presencia del Estado. Las principales denuncias son por la falta de oferta institucional.



