Fiscalía y Procuraduría piden extinguir dominio de bienes de las Farc 

La Corte Constitucional escuchó este miércoles en una audiencia pública al Gobierno, al Fiscal, al Procurador, organizaciones de víctimas, y a diferentes sectores que aportaron su opinión sobre el decreto que reguló el uso de los bienes ilegales de las Farc.

Durante su intervención el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el Procurador General Fernando Carrillo le pidieron a la Corte Constitucional que condicione el decreto para que se establezca que los bienes que entreguen las Farc en el inventario de su patrimonio ilícito deben pasar por un proceso de extinción de dominio, antes de poder ser usados.



Según Martínez para que ese patrimonio ilícito pueda ingresar a un patrimonio autónomo, y pueda indemnizar a las víctimas, debe realizarse ese ejercicio de extinción de dominio.



"La mera transferencia de esos bienes a un fondo fiduciario, aún cuando quede en cabeza de la Presidencia, en modo alguno implica un saneamiento de ese patrimonio, por lo que el Estado por conducto de la Fiscalía, debe tener legitimidad para perseguir esos bienes, por tratarse de una acción real sin importar en cabeza de quién se encuentre", aseguró Martínez.



El Fiscal también aseguró que la Corte debe dejar claro que no puede existir la más mínima posibilidad de que los victimarios puedan tener "algún grado de disposición de ese fondo". Según, el Fiscal esto podría ocurrir porque le decreto estudiado permite algún grado de participación en la destinación del patrimonio de las Farc por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI)



"Imagine el precedente que significaría frente a una labor categórica de la Fiscalía General. Este año vamos a incautar bienes por 8 billones de pesos, y tendríamos entonces que notificarles también a los victimarios de corrupción, narcotráfico, que pueden tener capacidad de gestión sobre sus activos objetos de extinción", aseguró.



Por su parte el Procurador Fernando Carrillo aseguró que "el único lujo que no nos podemos permitir es que salga debilitada la acción de extinción del derecho del dominio".



Carrillo dijo que en la aspiración de la extinción del dominio "está la filosofía de que los bienes que son producto de un origen idebido, implican que quien ha incurrido en esas conductas se los está devolviendo al Estado, no se los está entregando", aseguró.



El Procurador señaló que en este proceso el papel de la Fiscalía es fundamental en términos de la confianza del proceso de paz, por lo que debe tener participación en el saneamiento de los bienes, y la Corte debe establecerlo de manera clara.



Carrillo dijo que se debe acudir a una extinción sui generis, o una extinción del dominio concertada. "Es atípica, pero debe suponer los mecanismos de salvaguardia que la extinción de dominio contempla. La participación de la Fiscalía es un proceso que debe generar confianza y legitimidad. Por eso su participación es esencial para garantizar el saneamiento de dichos bienes y la forma de afectación a terceros", aseguró el Procurador.



También añadió que "una privatización de ese fondo con destinación constitucional específica, es un lujo que no nos podemos dar en el sentido de quitarle el carácter eminentemente público que tendría ese fondo".

Gobierno dice que el fondo será para reparar a las víctimas

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, como representante del Gobierno, defendió el decreto. Aseguró que con ese documento queda establecido que la obligación de reparar a las víctimas recae primero en quienes vulneraron sus derechos y quieren recibir un beneficio.



También afirmó que una de las lecciones aprendidas con el proceso de paz con las Auc fue "la falta de un mecanismo claro para la descapitalización de las Autodefensas. La entrega de bienes no se hizo de manera temprana en la desmovilización, lo que facilitó el ocultamiento".



Dijo que esa situación no se presentará en el actual acuerdo de paz con las Farc, porque el decreto que está estudiando la Corte Constitucional obliga a crear un inventario de bienes definitivos "con el propósito de evitar subterfugios y dilaciones en la entrega de los bienes". Ese proceso, dijo, se hará de manera paralela a la desmovilización.



También aseguró que la Unidad de Tierras y Agencia de Tierras, la oficina de Catastro y el Instituto Agustín Codazzi permitirán contrarrestar la veracidad de la información del inventario que entreguen las Farc.



El ministro también dijo que el decreto establece que no procede la acción penal de la justicia ordinaria para los bienes que fueron entregados en el inventario. De otro lado, "los bienes y activos que no hayan sido inventariados mientras las Farc estén en las zonas veredales, recibirán tratamiento de legislación ordinaria".



"Queda claro que ese decreto se crea para garantizar los derechos de las víctimas (...) Si las Farc pretenden ocultar bienes, el decreto dice que la ley ordinaria de extinción de dominio se activará con todo su rigor contra dichos bienes o valores ocultados", aseguró.



Dijo el ministro que el Gobierno tiene la expectativa que las Farc cumplirán de buena fe con el inventario "sin perjuicio de que el Estado se reserve la extinción de los no inventariados", aseguró.



Finalmente, el ministro dijo que, para despejar una "ambigüedad que ha hecho mucho daño", debía dejar claro que los bienes entregados por las Farc no se destinarán para la reincorporación económica y social de las Farc, ni para su centro de pensamiento. Dijo que el decreto sólo contempla la reparación integral de los menores que han salido de esa guerrilla, pero que el fondo no se usará para la reincorporación de las Farc.



Frente a los reparos del Fiscal y el Procurador, Gil Botero reiteró que el fondo tendrá como uso exclusivo la reparación de las víctimas.



