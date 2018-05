Así va la intervención militar a Tumaco

A propósito de los 100 días que ajusta la intervención a Tumaco por parte de la Fuerza Pública, el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, dijo, en entrevista con EL TIEMPO, que el reto para recuperar el puerto nariñense es grande, pero no imposible. Sobre la tregua anunciada por el Eln aseguró que se mantendrán las operaciones contra esa guerrilla.

¿Cuáles son los principales resultados de estos 100 días de intervención?



​Los resultados son importantes. Las capturas y las incautaciones de explosivos y armas tienen un impacto positivo en la región porque afectan todas las redes de grupos residuales que en el posacuerdo quieren seguir viviendo del narcotráfico (ver gráfico).



Pero ¿se podrá realmente arrancar de Tumaco las mafias?

​

Obviamente esto es un reto muy grande, pero no imposible. Veo que la visión y la misión de proyectar esta fuerza de tarea Hércules fue adecuada, oportuna y lo más importante nos permite soportar la estrategia nacional de plan Victoria Plus y adaptar la estrategia a las exigencias del nuevo diseño binacional de seguridad en la frontera.



¿Ya tuvo contacto con el nuevo ministro de Defensa de Ecuador?

​

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha tenido ya varias conversaciones con los nuevos ministros.

Además se enviaron las notas de reconocimiento y en algunos días estaremos haciendo una visita a Ecuador para conocer la nueva cúpula, y al mismo tiempo explicar cómo estamos desarrollando el intercambio binacional de inteligencia, de operaciones de entrenamiento y los temas que tienen que ver con la ofensiva al crimen organizado trasnacional.



¿Y ‘Guacho’ sigue en la zona?

​

‘Guacho’ se encuentra en Nariño, no ha salido de la zona, debe cumplir con varios encargos de carteles, y no se lo estamos permitiendo, le vamos a fracturar su cadena de producción. Él es un blanco muy importante al cual le estamos trabajando bajo un concepto de ‘anaconda’, lo que se traduce en una operación que de afuera hacia adentro empieza a apretar. Estamos ubicando a sus milicias e incautándole la mayor cantidad de insumos y cocaína.



¿En qué va el proceso de ubicación de los cuerpos del equipo periodístico de ‘El Comercio’?

​

No tenemos ninguna certeza respecto a la ubicación de los cuerpos. Trabajamos con la Fiscalía y las autoridades encargadas de manejar este tema. Estamos muy alertas para colaborar y contribuir a menguar el dolor de las familias que tanto han sufrido en Ecuador.



¿Y sobre la pareja de ecuatorianos secuestrados, qué se sabe?

​

Tenemos una gran operación de búsqueda, es otra de nuestras prioridades. En ese proceso hemos encontrado docenas de campos minados, casas bomba y hasta trampas mortales como piscinas de combustible listas a ser accionadas para quemar a nuestros soldados.



El Eln anunció una tregua para facilitar las elecciones, ¿pararán ustedes las operaciones militares contra ellos?

​

Nuestra única instrucción por parte del señor presidente y del ministro de Defensa es la de mantener la acción ofensiva contra el Eln. Es gracias a este empeño conjunto y coordinado entre las Fuerzas Militares que podemos entregar resultados todos los días en contra de la guerrilla.



No hay un solo día sin que la acción militar produzca desmovilizaciones, capturas, muertes en desarrollo de operaciones o incautaciones. En nuestra mente solo está cumplir la misión con el fusil en una mano y la Constitución en la otra.



¿Dónde están ‘Pablito’ y los grandes jefes del Eln?

​

‘Pablito’ está en Venezuela, por esta razón no es un blanco accionable para nosotros, quisiéramos que pusiera un pie en territorio colombiano. El resto de la estructura de mando y control, conformada por el Comando Central Coce y la Dirección Nacional Dinal, también está fuera de nuestras fronteras.

El Presidente lanzó ‘Tumaco renace’

El pasado sábado, el presidente Juan Manuel Santos lideró en Tumaco un consejo de seguridad en el que presentó la iniciativa ‘Tumaco Renace’, que busca transformar al mayor productor de coca del país en “un municipio lleno de oportunidades”.



Como parte del plan, Santos entregó dos tractores para familias campesinas que cultivan arroz y yuca, así como 3.000 millones de pesos para la exportación de cacao y 390 millones para la producción de plantas aromáticas que está en cabeza de un grupo de mujeres víctimas del conflicto.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com