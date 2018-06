Amenazan de muerte a líderes de la campaña Petro en La Guajira

Varias copias de un panfleto vulgar y amenazante contra líderes de la Campaña Presidencial de la Colombia Humana, del aspirante Gustavo Petro, fueron repartidos en la mañana de este domingo en el municipio de San Juan del César y en todo el sur de la Guajira.



“Es el momento de limpiar este país y muerte a todos los colaboradores y llamados líderes de la campaña del guerrillero Gustavo Petro, Colombia Humana, se les advierte a todos los líderes del sur de la Guajira y de San Juan del César”, señala un aparte del panfleto que amenaza directamente a profesionales, empresarios y gente de bien de esta región costeña, como la anestesióloga del hospital local, Betty Daza.

El panfleto que fue repartido en las regiones de La Guajira y que pretendía amenazar a los líderes de la campaña de Gustavo Petro. Foto: Archivo particular.

“A los triples hps, Arnoldo Marulanda, doctora Betty del hospital San Rafael, Boris Palacios (empresario de San Juan), Aldo Amaya (sindicalista del cerrejón), Hernán Cugia, al abogado (...) Wiler Arciniegas, Horacio Manjarrez, Jorge Cuello, Arnaldo Gámez, Beto Mendoza, Hilia Daza, Camilo y muchos más mal malparidos”, agrega el panfleto firmado por el bloque norte de las Águilas Negras.

Este sábado al medio día los líderes amenazados se reunieron con la Policía en el municipio.



“Hay un amplio número más, y sabemos cómo han llegado a la campaña del hp de Petro y van por mal camino y si no quieren acompañar a sus muertos tiene un plazo de 48 horas para desaparecer del mapa o serán objetivo militar y les llegará plomo corrido…”, sentencian los criminales, que no obstante no generaron temor entre la comunidad.



“No nos van a amedrentar y no tenemos miedo. Son cobardes que están sintiendo el paso de animal gigante, es el paso del cambio, del pueblo que pide equidad y un futuro en paz”, le dijo a este medio Aroldo Maturana, uno de los ciudadanos amenazados.



