Alias Mi Sangre fue condenado a 31 años de prisión en Estados Unidos

Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, fue condenado este martes a 31 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde fue hallado culpable por conspiración para ingresar y distribuir cocaína en Estados Unidos.

‘Mi Sangre’, capo de la Oficina de Envigado, fue capturado en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2012 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2016.



Aunque la defensa del capo alegaba que fue colaborador DEA y del Departamento de Seguridad Nacional, motivo por el cual solicitaba la anulación del proceso, ‘Mi Sangre’ fue condenado y ahora deberá pagar una condena de 372 meses de prisión.



Estas son algunas de las conversaciones que presentó la defensa de López Londoño para demostrar la colaboración de su cliente con la justicia norteamericana. Sin embargo, la Fiscalía nunca las validó.

-Intel Steve: Primero quiero que sepas que hemos recibido oficialmente premisos de Washington para que podamos trabajar juntos.

-Assis: Me alegra que así amigo en buena hora nos llega la autorización

-Intel Steve: Primero quiero decirte que yo ya hice todo el papeleo de tu familia y solo estamos esperanzo que sean aprobados. Unas personas de alto nivel dudan que nuestra relación no tenga éxito. Pero yo estoy aquí para trabajar en esos asuntos contigo.



-Intel Steve: Primero es que nos gustas decomisar y hacer arrestos de violadores y no necesariamente de personas de alto nivel. Pues todo a su tiempo y eso se toma trabajo. Te pido de favor de que me avises si tienes capacidad de proveer información detallada relacionada a casas adonde esconden mercancía (coca, mucho dinero, armas), sé que en tu país producen mucho dinero americano que es falsificado y espero que con tus contactos puedas encontrar información

-Assis: Ah perfecto. Lo que tendríamos que hacer es empezar por regar el mensaje en las calles de que necesito dinero falso. Así empezaremos.



-Intel Steve: Amigo, buenos días. Este es el pin de Jorge Rodríguez, supervisor de la DEA en Bogotá: 242C4092, por favor comunícate con él en unos 20 minutos. Voy decirle que deben coordinar las cosas contigo.



Durante el juicio, según público este diario en marzo del presente año, ‘Mi Sangre’ argumentó que desde marzo de 2010 trabajaba como informante, pero la Fiscalía aseveró que el hoy condenado no recibió autorización del gobierno norteamericano para colaborar con las autoridades de ese país.



