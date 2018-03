A 'Mi Sangre' no le sirvió supuesta colaboración con la DEA 

Insistir en que los delitos de narcotráfico habían sido cometidos en medio de un programa de colaboración con la justicia estadounidense no le sirvió a Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, para librarse de recibir un castigo con todo el peso de la ley de Estados Unidos.

Una corte del distrito sur de la Florida le impuso una pena de 30 años de cárcel por conspiración para enviar y distribuir droga, pese a que interpuso cuatro recursos para intentar desestimar la acusación en su contra.



De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos las seis semanas de juicio demostraron que el “acusado era líder de los urabeños, uno de los carteles de drogas más grandes y peligrosos del mundo. Como líder, el demandado era parte de una cadena de distribución de drogas que abarca desde Colombia hasta América Central, México y los Estados Unidos. La evidencia en el juicio demostró que, como parte de esta conspiración, el acusado era responsable del tráfico de más de 60,000 kilogramos de cocaína”.



Además, según esa corporación López Londoño intentó cooperar con la policía de EE. UU. pero se convirtió en objeto de una investigación cuando se descubrió que estaba mintiendo y que “había participado en actividades no autorizadas de tráfico de drogas mientras intentaba cooperar”.



La Fiscalía de ese país presentó un informe de 72 páginas con un análisis sobre el proceso y entregó una serie de recomendaciones, entre ellas, que no se tuvieran en cuenta los recursos de ‘ Mi Sangre’ para tumbar el expediente, ni algunas de las pruebas pedidas por su defensa.



Entre otras cosas, el órgano investigador recomendó desestimar los resultados de una prueba de polígrafo que se le realizó al capo.



‘Mi Sangre’ capturado en Argentina en el 2012 y extraditado a Estados Unidos en el 2016 insistió, durante el juicio en que las autoridades de Estados Unidos destruyeron la evidencia de las autorizaciones que le habían dado para continuar con las actividades ilegales como infiltrado de las organizaciones delictivas.



La Fiscalía argumentó al respecto que incluso si los cinco teléfonos de los que se refirió 'Mi Sangre' hubieran sido destruidos para evitar la revisión de ellos, Londoño tendría que tener esa misma información. "Los Estados Unidos argumentan que la noción de su destrucción intencional de los cinco teléfonos para evitar una revisión de los mensajes de BlackBerry es absurda en sí misma porque Londono tendría la misma custodia y control de todos esos mensajes".



De acuerdo con el informe no se podía desestimar el caso basado en la supuesta destrucción de material probatorio, pues no se probó la mala fe en el descarte de los telefónos que se hizo como parte de un procedimiento estándar cuando se les entregaron celulares nuevos a los agentes.



La condena contra López Londoño fue calificada como un "éxito de la fuerte alianza y cooperación de la Dea con nuestros socios extranjeros y otros encargados de hacer cumplir la ley en los EE. UU.", dijo luego de concerse el fallo Adolphus P. Wright, agente especial de la DEA a cargo. "Como resultado de esta asociación, podemos llegar a otras partes del mundo para atacar a las organizaciones delictivas transnacionales y llevar ante la justicia a los líderes de esas organizaciones de narcotráfico", agregó.

Los recursos

En 1996 ingresó a la AUC para combatir a las guerrillas izquierdistas. Fue capturado en octubre de 2012 en un barrio de costosas residencias en Pilar, ciudad situada a 50 kilómetros al norte de Buenos Aires. Allí residía junto a su mujer y tres hijos pequeños.



Cuando fue extraditado comenzó una lucha por desestimar la investigación argumentando que había sido colaborador de la justicia de Estados Unidos.



En una de las mociones interpuestas señaló que se había destruido el material y las comunicaciones con los agentes de las agencias durante el tiempo que se extendió el trato y que por tanto ya no existen pruebas sobre las condiciones de compromiso.



"El demandado tiene todas las razones para creer que dos agentes de ICE entregaron todo lo que tenían, incluyendo los teléfonos Blackberry utilizados para comunicarse con él a los fiscales y agentes de la DEA que buscaban su acusación por narcotráfico. El demandado tiene todas las razones para creer que estos fiscales y agentes evaluaron el contenido de esas comunicaciones y determinaron que de hecho presentaron un obstáculo para un procesamiento exitoso. Así que destruyeron la evidencia. Agentes y abogados del Gobierno de los Estados Unidos destruyeron esos teléfonos con el pleno e innegable conocimiento de que constituirían la evidencia más crítica y probatoria que respalda una defensa de la autoridad pública", alegó la defensa de 'Mi Sangre'.



En el documento cuenta que incluso antes de firmar el compromiso, en marzo del 2010, agentes de ICE le encargaron averiguar quién estaba detrás de la explosión de un carro bomba en Buenaventura. Un día después, López respondió que la orden fue dada por Luis Enrique Calle Serna, uno de los "Comba". Y que había sido un intento por vengarse de un fiscal que detuvo a alguien de su organización.



También dice que en abril del 2010 se publicó un informe de inteligencia basado en una de las primeras tareas que le pusieron, para ayudar a dar de baja con Juan de Dios Úsuga David, conocido como Giovanni (hermano de Otoniel, el hoy jefe del 'clan Úsuga'). "Este informe de seis páginas basado totalmente en el trabajo encubierto del acusado incluía detalles íntimos de la operación de Giovanni, mapas, lugares, uso de sumergibles y la información del PIN de Blackberry del propio Giovanni y sus asociados más cercanos", señala.



