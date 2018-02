Condenan a periodista por calumniar a exfiscal del Palacio de Justicia

El periodista y director del portal periodismosinfronteras.org, Ricardo Puentes Melo, fue condenado este martes a 20 años de cárcel por calumniar e injuriar a Ángela María Buitrago, exfiscal que adelantó la investigación del caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia.



La condena de Puentes Melo la profirió un juez penal de conocimiento de Bogotá, en primera instancia, por los delitos de injuria y calumnia agravada, pues a través de su portal web y redes sociales hizo afirmaciones mentirosas que afectaron la honra y el buen nombre de la exfiscal Buitrago.

Las afirmaciones las hizo Puentes Melo en artículos publicados en 2010, en los cuales decía que la exfiscal Ángela María Buitrago había incurrido en conductas delictivas durante la investigación en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien dirigió la retoma militar del Palacio de Justicia, asaltado por la guerrilla del M-19 en 1985.



El periodista le atribuyó a la exfiscal "comportamientos prevaricadores" en la acusación contra el coronel por los excesos y omisiones en los que incurrió la Fuerza Pública en esos hechos. También aseguró que Buitrago había "concertado con el narcoterrorismo" esa acusación.



La Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega por duda razonable en su participación en las desapariciones de civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, pero hubo tres magistrados salvaron su voto.



En la sentencia, el alto tribunal le dio otro valor probatorio al testigo Édgar Villamizar, quien declaró contra oficiales por la tortura y desaparición de 12 personas, considerado en la investigación como el testigo clave.



En todo caso, la Corte no compulsó copias en contra de Buitrago, es decir, no llamó a que se le abriera investigación alguna pues encontró que la acusación contra el coronel estuvo bien sustentada.



Puentes Melo también fue condenado a retractarse, a retirar toda las publicaciones que hizo en internet respecto a la exfiscal Buitrago, a pagar 12 salarios mínimos, como multa, y a la prohibición de desempeñar cargos públicos durante 20 meses.



Buitrago dice que los artículos de Puentes Melo fueron utilizados en el 2016 por Guatemala para objetar su trabajo como perito en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo sucedió en México, cuando Buitrago hizo parte de la comisión de expertos independientes en el caso Ayotzinapa, a finales del 2015.



La exfiscal Buitrago participó en la investigación de esos hechos cometidos en el estado mexicano de Guerrero, en los cuales 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. "Todavía esos artículos se utilizan por muchas personas para atacarme. Ricardo Puentes los utilizó para que me sacaran del grupo de investigación", le dijo Buitrago a EL TIEMPO.



Aunque la defensa de Puentes Melo interpuso apelación contra la sentencia, todavía no la ha sustentado. La exfiscal dice que el periodista hizo lo que pudo para que los hechos prescribieran y quedaran impunes, dilatando el proceso con constantes cambios de abogado.



“Siempre he creído en la justicia. Uno no puede ir en la viada dañándole el nombre a las personas sin más. Ese comportamiento indebido ha causado estragos", concluye Buitrago.



