La comisionista de bolsa que habría lavado plata de Odebrecht

A través de dineros manejados por la firma Profesionales de Bolsa, Federico Gaviria y Otto Bula, los hombres de Odebrecht para acercarse a los congresistas, gestionaron parte de la comisión ilegal que recibieron por sus servicios y el dinero que iba al pago de sobornos.



Gustavo Adolfo Torres Forero, detenido el martes y hasta hace 24 horas representante legal de esa firma, se habría prestado para esa triangulación, y por eso, la Fiscalía le imputó cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Ante un juez de garantías, desde el miércoles, un fiscal sustentó el caso contra Torres Forero, quien a través de su defensa aseguró que nunca ha violado la ley.



Profesionales de Bolsa respaldó esa posición, si bien decidió separar de su cargo a Torres Forero y suspender temporalmente sus operaciones como sociedad comisionista de bolsa.



“Afirmamos categóricamente que los recursos girados como resultado de la asesoría prestada (a la Ruta del Sol II) no tuvieron como objeto generar beneficios a funcionarios públicos o personas que pudieran tener alguna incidencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura del país –dijo la firma en un comunicado– (...). Ejecutamos previo a cada desembolso que realizamos en este y en todas nuestras actividades los procedimientos establecidos por la Superintendencia Financiera en lo que se refiere al conocimiento del cliente y lavado de activos”.



Sin embargo, en la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el contrato de Asesoría Financiera y de Banca de Inversión relacionada con la adición Ocaña-Gamarra, y que se facturó por 9.716 millones, en realidad fue un “contrato espurio” que le permitió a Gaviria mover la plata de Odebrecht hacia servidores y funcionarios públicos.

“Muchos de estos movimientos no tenían los cruces contables; es decir que se legalizaba una salida, pero nunca se justificó su ingreso (...). Hubo un incremento patrimonial injustificado”, dijo el fiscal del caso al sustentar el cargo por enriquecimiento ilícito de particulares contra Torres Forero.



La Fiscalía aseguró que Gaviria y Otto Bula buscaron una empresa “de excelente imagen y confiabilidad” como Profesionales de Bolsa para “darles manejo a sus recursos mal habidos”. Agregó que se hicieron cobros simulados a través de cuentas de cobro y pagos de factura: “Parte de esos dineros vino a parar a manos de Federico Gaviria Velásquez, quien ya sabía qué destinación darles”.



Según los cargos de la Fiscalía, la plata permanecía un tiempo en las cuentas de la firma para que los ingresos de Bula y Gaviria no fueran detectados por los organismos de control.



Esa gestión se habría hecho a cambio de una comisión que, en el caso de Torres Forero, habría llegado a 1.000 millones de pesos, según la Fiscalía.



Un juez de Paloquemao continuará el próximo martes la audiencia en la que se decidirá si Torres va o no a una cárcel.



JUSTICIA

Justicia@eltiempo.com