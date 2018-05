‘Estamos recuperando lo que somos, nuestro cuerpo’: sobreviviente

“Este día fue como si volviera a nacer. En este momento soy una nueva persona y nadie me puede callar”. Así fue como Dora Sarmiento calificó la importancia de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.

Dora, de 40 años, fue violentada a los trece, y solo hace cinco pudo empezar a sanar sus heridas.



Dice que sus familiares no reconocen el difícil momento que enfrentó, pero lo más doloroso es “guardar silencio” por miedo a las repercusiones y por el temor a ser señalada.



“Estamos recuperando lo que somos, nuestro cuerpo, pero, sobre todo, reconstruyendo la confianza con nosotras mismas y con la sociedad”, dijo Yolanda Perea, otra de las sobrevivientes.

Estamos recuperando lo que somos, nuestro cuerpo, pero, sobre todo, reconstruyendo la confianza con nosotras mismas y con la sociedad FACEBOOK

TWITTER

Según dice ella, muchas de las víctimas que se atreven a denunciar sienten algún tipo de “exclusión y discriminación”, y agrega que en eso radica la importancia de conmemorar esta fecha.



Los reportes evidencian el alto número de abusadas. De acuerdo con el registro único de víctimas, hay 22.439 registros de mujeres afectadas por violencia sexual y 1.875 de hombres. Sin embargo, las cifras son mucho más elevadas; según reportes de Medicina Legal, solo en 2017 fueron violentadas más de 20.000 mujeres, y hasta abril de este año van más de 8.000 casos.



Pero si para ellas no es fácil visibilizar sus casos, el estigma en contra de los hombres que son abusados hace más difícil que se atrevan a denunciar. Así lo dejó en evidencia Álvaro Pulistar, el único hombre entre más de 60 víctimas de violencia sexual que llegaron el viernes para conmemorar la dignidad.



“Me da como tristeza, pero tengo valor de seguir adelante. Así uno puede decirles a los demás compañeros que no es hora de callar y que voy a trabajar por eso”, contó Pulistar, un sobreviviente de violencia sexual de Putumayo.



Pero todas las víctimas del conflicto coinciden en algo: la justicia no es efectiva en sus casos. Muchos sienten que no los toman como prioridad.



De acuerdo con estadísticas de ONU Mujer, solo en un cinco por ciento de los casos, el agresor recibe una sentencia condenatoria. De hecho, durante el 2017, cada día se practicaron 54 exámenes médicos por presunto delito sexual a mujeres.



La mayoría están en la impunidad, mientras que otros nunca fueron denunciados por miedo a seguir sufriendo agresiones por el victimario y por la misma sociedad.



ANGIE MICHELL QUIÑONES