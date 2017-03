Soldados venezolanos siguen en un campamento en territorio colombiano

Autoridades civiles de Arauca señalaron en la mañana de este jueves que los militares venezolanos que se establecieron en territorio colombiano (al menos 60) siguen en el sitio y esperan a que llegue hasta ese lugar una comisión de la Cancillería.



Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia había señalado en la noche del miércoles que los uniformados estaban regresando a su país, voceros locales indican que mantienen en el mismo punto.



Las fuentes señalan que los uniformados insisten en que sus coordenadas son correctas y que están en territorio venezolano y no colombiano.



Los moradores del lugar confirmaron que tropas de la Brigada 18, del Ejército colombiano, llegaron a la zona y permanecen a poca distancia de donde están los venezolanos. También dijeron que desde anoche ha sido recurrente el sobrevuelo por el área de una avioneta colombiana.



La comisión de la Cancillería y el ministerio de Defensa viajaron por tierra de Arauca a Arauquita ya que por la lluvia no pudieron desplazarse en helicóptero. "Las autoridades civiles de Arauquita los estamos esperando a un kilómetro de Caño Jujú, donde los militares colombianos montaron un retén. Sabemos que los militares venezolanos están en el campamento. La idea es ingresar con los delegados del Gobierno en cuanto lleguen. Todos está demorado por la lluvia", dijo a EL TIEMPO, Nelson Pérez secretario de gobierno de Arauquita



"En las próximas horas, tras una reunión de los encargados de fronteras de los dos países, los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de Colombia informarán a la opinión pública los resultados de la inspección en el sitio y del encuentro con las autoridades del vecino país, así como las medidas adoptadas para garantizar la soberanía colombiana", señaló en un comunicado la Cancillería.



La lluvia también estaría dificultando la salida de los militares venezolanos.



Los soldados instalaron un campamento, según denuncias de pobladores locales, en jurisdicción de Arauquita (Arauca), desde el lunes pasado.



El incidente fue conocido por el Gobierno colombiano y manejado con absoluta discreción, a tal punto que el director de Soberanía de la Cancillería colombiana, Ricardo Montenegro, viajó desde el miércoles al lugar para revisar las coordenadas y establecer con rigor la verdad de los hechos.



Montenegro se reunirá con su par venezolano este jueves en el lugar del incidente, y al término del encuentro habrá una declaración.



La Cancillería colombiana también había informado oportunamente al Ministerio de Defensa de Colombia, y varias unidades militares se habían aproximado a la zona, con cautela.



EL TIEMPO pudo establecer que el miércoles se sostuvieron intensas conversaciones entre oficiales de las cancillerías y los ministerios de Defensa de los dos países para tratar el tema, lo que permitió evitar una crisis mayor.







Para el jueves está previsto un encuentro entre el Jefe de Fronteras del gobierno de Colombia, Ricardo Montenegro, con su par venezolano. Foto: Campesinos de la región

Los hechos

El secretario de Gobierno de Arauquita, Nelson Pérez, le relató a EL TIEMPO que unos 60 militares venezolanos se instalaron en el lado colombiano del río Arauca, a la altura de caño Jujú, vereda Los Pájaros, en el municipio de Arauquita.



Los uniformados, que llegaron en dos grupos procedentes del vecino estado de Apure, instalaron un campamento en medio de una platanera cuyo dueño fue obligado a dejar el lugar.



“Son decenas de militares que montaron sus carpas y que ya tienen izada la bandera venezolana en pleno territorio colombiano”, le confirmó Pérez a EL TIEMPO.



“Me dijeron que están en territorio venezolano, que por coordenadas y por hitos, eso es de su país”, señaló por su lado Ladi Elena Gelves Orozco, personera del mismo municipio y quien ayer estuvo en el lugar de los hechos.



Dijo que al frente de los militares venezolanos estaba un teniente coronel de apellido Varela.



Según la personera, “al campesino dueño de la platanera los guardias le dijeron que tenía que salir del predio porque no era venezolano”.



Los uniformados aseguraron que van a estar en el lugar hasta cuando “el nivel central” (Caracas) les indiquen lo contrario.



El secretario de Arauquita agregó que “es absurdo que esos militares digan que están en territorio venezolano, pues pasaron el río Arauca, que está bastante ancho y no da lugar a decir que se confundieron”.



En esa zona es el río el que marca la frontera, y por eso no se explica la presencia de uniformados del vecino país en la orilla occidental.



Un habitante de la zona, quien pidió el anonimato por razones de seguridad para él y su familia, contó que cerca de 100 uniformados que vestían prendas militares llegaron desde el pasado domingo a este sector colombiano, en límites con la población de La Victoria, donde se han apropiado de los terrenos, han acabado con algunos cultivos y animales de corral.



“La situación que se nos viene presentando es que desde el día domingo, el Gobierno Venezolano invadió unas islas del territorio colombiano donde hay unos cultivos de plátano y están acantonados ahí. Los dueños de esos cultivos dicen que son unos 100 hombres que andan ahí, que no permiten diálogo con la población, que solo requieren la fuerza pública colombiana”, denunció el campesino.



El labriego se dirigió la tarde de este miércoles a la administración municipal y a la misma Personería para poner en conocimiento lo que está pasando en esta zona de frontera entre el departamento de Arauca y el estado venezolano de Apure.



Según el denunciante, en la zona de ubicación de los uniformados, que serían de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, existe una plantación de 50 mil matas de plátano en producción donde no han podido acceder los propietarios colombianos de esas tierras.



“Nosotros venimos a poner la denuncia o a ver a qué medios dirigirnos, porque esta situación nos preocupa”, dijo el campesino.



El inusual hecho se produce en momentos en los que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela enfrenta una aguda crisis política, social y económica.



Aunque este jueves habrá una declaración oficial sobre el episodio, el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano de que los militares venezolanos comenzaron a retirarse del lugar anoche advertía el fin del incidente.



“Nosotros venimos a poner la denuncia o a ver a qué medios dirigirnos, porque esta situación nos preocupa”, dijo el campesino. Foto: Campesinos de la región

Con información del corresponsal de EL TIEMPO en Arauca