Horóscopo para mayo del 2017

Aries

(Marzo 21 – Abril 20)

Urano en tu signo da el pistoletazo de salida en las carreras. Los cambios se sucederán a tal velocidad que apenas tendrás tiempo de asimilar una nueva situación cuando ya tendrás que ajustarte a otra distinta. Es una etapa activa y también de creatividad. A tus familiares y amigos les costará seguirte el ritmo. Aprovecha el tirón, que luego vendrá el descanso y la paz.



Una piedra: la selenita.

Tauro

(Abril 21 – Mayo 21)

Necesitas que tus valores y tus acciones estén en la misma línea, de lo contrario la vida se encargará de cobrarte tu falta de coherencia. El movimiento de Venus ahora mismo tiene que ver con despertares, conciencia y con atenerte a los principios que defiendes y sobre los que has construido tu vida. Tu familia y amigos te apoyan y acompañan en este proceso de crecimiento.



Una flor: la dalia.

Géminis

(Mayo 22 – Junio 21)

Las crisis no duran para siempre, especialmente entre personas que se aman. Venus invita a que te sientes a dialogar y te sinceres con tu pareja. Si pasas por una etapa de soltería y libertad, un antiguo romance que con el tiempo se convirtió en amistad podría resucitar ahora de forma inesperada. Quizás por un encuentro casual o un beso de despedida más tierno de lo normal.



Una pieda: el coral.

Cáncer

(Junio 22 – Julio 23)

El efecto de Júpiter en tu vida se siente por las tensiones y el movimiento; las circunstancias no pueden permanecer como están y lo sabes, así que algo o alguien va a forzar el cambio. Tienes por delante semanas agitadas y deberás tomar decisiones que van a afectar el futuro de varias personas. Procura dormir la noche completa y descansar. Recuerda que tu vida no es solo trabajo.



Una flor: la lila.

Leo

(Julio 24 – Agosto 23)

Será una etapa loca y llena de imprevistos debido a la influencia de Urano. Lo inimaginable pasará y lo que creías que iba a durar para siempre puede terminar de forma abrupta. Necesitas ser flexible y aceptar los cambios porque si te resistes a ellos solo harás más difícil lo que es imposible detener. La consigna es fluir y adaptarte lo mejor que puedas.



Una piedra: el cuarzo rutilado.

Virgo

(Agosto 24 – Septiembre 23)

La presencia de Venus en tu vida amorosa invita a que pases más tiempo con tu pareja y también a que cultives el amor propio, pues nadie puede dar de lo que no tiene. Necesitas encontrar un lugar y un momento para recargar tus pilas, así tengas que insistirles a los tuyos sobre la importancia de respetar tu espacio y tu derecho al descanso. Debes desconectar para recargarte.



Una flor: la prímula.

Libra

(Septiembre 23 - Octubre 23)

Estar ahí para el otro y que ese otro esté disponible para ti es parte del acuerdo en el que se fundamenta una relación sólida. No hay sustituto y no valen las excusas. Venus te invita a reflexionar sobre lo que quieres, y si no estás conforme, dialoga con tu pareja o examina tus distintas opciones. Puedes moverte, así que no tienes que quedarte ahí; no eres un árbol.



Una piedra: el ámbar.

Escorpio

(Octubre 24 – Noviembre 22)

Marte enciende tu pasión y augura que vivirás noches de intenso romance. Por otra parte, la convivencia no estará exenta de diferencias e incluso puedes enfrascarte en discusiones. Evita que las peleas por asuntos pequeños se agranden y se salgan de las manos, al fin y al cabo lo que tienen en común es mucho más grande y poderoso que sus diferencias de opinión.



Una flor: la rosa roja

Sagitario

(Noviembre 23 – Diciembre 21)

La tranquilidad de tu vida diaria podría verse alterada por la influencia de Urano. Tal vez recibas la visita inesperada de un familiar que se quedará más de la cuenta, o te decidas a pasar unos días en casa de tus padres. Tantos cambios en tu diario quehacer serán refrescantes, pero también podrías sentirte fuera de lugar. Abrirte a lo nuevo te ayudará a sentirte joven.

Una piedra: la amatista.

Capricornio

(Diciembre 22 – Enero 20)

Plutón te apremia a estructurar tu vida de un modo coherente y sostenible. No improvises ni tomes decisiones a la ligera, pues lo que necesitas ahora es sentar las bases de tu futuro. Si has pensado establecer tu propio negocio, este es un buen momento para arrancar, pero pide asesoría, especialmente en el área financiera. Cuentas con el respaldo incondicional de tu pareja.



Una flor: la magnolia.

Acuario

(Enero 21 – Febrero 19)

Llega el momento de hacer un viaje, ya sea de placer o porque tu trabajo lo exige. Te vendrá bien un cambio de aires y romper la rutina. Descansarás del diario trajín y de tu ciudad. Júpiter sugiere que es un tiempo ideal para explorar lugares nuevos, leer libros y dar largos paseos por un parque o un bosque. Disfruta la libertad y la naturaleza todo lo que puedas.



Una piedra: la augelita.

Piscis

(Febrero 20 – Marzo 20)

Marte te invita al riesgo, quizás haciendo una inversión osada o apostando a un proyecto vanguardista que te inspira confianza, aunque es tan novedoso que resulta difícil predecir cómo saldrá. Tu instinto estará afinado y haces bien en creer en ti, pero siempre es sensato contar con una segunda opinión. En el amor, recuerda decirle a tu pareja lo mucho que la quieres.



Una flor: la madreselva.

CRYSTAL BÖLL

Para CARRUSEL