Horóscopo para marzo

ACUARIO

(Enero 21 – Febrero 19)

Revisa tus cuentas y pon tus números en orden, pues conviene que planees cómo cubrir tus necesidades básicas a largo plazo. Para que tu libertad no se vea comprometida, es fundamental que dediques tiempo al tema financiero, incluso si te resulta aburrido. Tu vida romántica pasa por un momento de prueba, especialmente si uno de los dos se siente marginado o poco querido. Una piedra: la pirita.

CÁNCER

(Junio 22 – Julio 23)

Urano le da un vuelco inesperado a tu vida amorosa. Ya sea que tengas una relación o que alguien nuevo llegue a acompañarte, te sentirás inclinado a obrar de un modo poco convencional. El amor abre caminos que no habías imaginado. No es el momento de ponerse el escudo para protegerse, sino de dejarte llevar, de entregarte en cuerpo y alma a lo que te ofrece este momento. Una flor: el girasol.



LEO

(Julio 24 – Agosto 23)

Es probable que te sientas ciego frente a tu destino y lleno de incertidumbre. La influencia de Neptuno te invita a confiar en lo que sientes, no solo en lo que piensas. Es tiempo de empezar a meditar o, simplemente, a hacer más caso a tus corazonadas. Algunas de las personas que te rodean ocultan sus verdaderas intenciones, así que conviene que te fíes de tu instinto. Una piedra: la charoíta.



ESCORPIO

(Octubre 24 – Noviembre 22)

Urano te invita a que te sacudas y dejes atrás todo lo que te hace infeliz. Puede ser tan sencillo como deshacerte de todo lo que te estorba en casa porque ya no lo utilizas, o tan complejo como dejar tu vivienda y marcharte a vivir a otra ciudad. La sacudida es inminente y si tú no lo haces, la vida lo hará por ti. Adelántate y ponte en el camino de la felicidad. Una flor: la orquídea.



PISCIS

(Febrero 20 – Marzo 20)

Tendrás la sensibilidad a flor de piel debido a la influencia de Neptuno y otros planetas en tu signo. Es un momento propicio para la introspección, para que te sumerjas en ti mismo y combatas tus demonios. Está bien que te permitas ser vulnerable, especialmente con tu pareja. Sabrás que es la persona indicada si encuentra el modo de lidiar con tu fase meditativa y profunda. Una flor: la azucena.



ARIES

(Marzo 21 – Abril 20)

Podrás mantener ocultos algunos de tus secretos para siempre, pero otros corren el riesgo de ser descubiertos, así que debes ser cuidadoso. La influencia de Mercurio indica que alguien podría andar tras la pista de una información que mantienes bajo llave. Cambia las contraseñas de tu banco y verifica que tus datos y tus fotos estén a salvo para evitarte un mal trago. Una piedra: la turmalina.



SAGITARIO

(Noviembre 23 – Diciembre 21)

El paso de Júpiter te hace más sensible y solidario, así que harás cuanto esté en tus manos para ayudar a personas que lo necesitan. También volcarás tu atención en animales que han sufrido maltrato o en un espacio medioambiental amenazado. Tu sentido humanitario y tu amor por el planeta se verán acrecentados. Procura hacer algo bueno por alguien una vez al día; será suficiente. Una piedra: la tectita.



CAPRICORNIO

(Diciembre 22 – Enero 20)

La influencia de Venus te invita a reflexionar acerca del tipo de relación que tienes contigo mismo y con tu pareja. Si sientes la necesidad de comprometerte a largo plazo o hacer cambios, háblalo con tu pareja y pongan las cartas sobre la mesa, sincérense acerca de lo que pueden esperar el uno del otro. Habrá que llegar a un punto medio en el que los dos estén satisfechos. Una flor: la azalea.



VIRGO

(Agosto 24 – Septiembre 23)

Venus crea una coyuntura favorable para el romance, así que buena parte de tu atención y tu energía se irán en explorar el tipo de relación que quieres. Quizás sientes que la persona con quien estás o que tanto te atrae no es la adecuada para ti, pero la química es irresistible y no tiene sentido que te desgastes combatiéndola. Ahí no hay planes futuros, solo disfrutar el momento. Una flor: el pensamiento.



GÉMINIS

(Mayo 22 – Junio 21)

Echa mano de tus amigos a la hora de buscar soluciones allí donde ya no sabes qué más hacer, pues varias cabezas piensan más que una. La influencia de Urano abre paso a las ideas creativas e indica que es un buen momento para dejar de lado tu rutina habitual y ensayar una manera distinta de afrontar la vida. Recuerda que solo fracasarás definitivamente si dejas de intentarlo. Una piedra: la zoisita.



LIBRA

(Septiembre 23 – Octubre 23)

Es probable que te propongan un ascenso o que consideres la oferta de una ocupación laboral que te brinde mayores satisfacciones. La influencia de Venus te invita a reflexionar sobre lo que más disfrutas y a usar todos tus talentos y habilidades. No tienes que dar un salto enorme ni hacer cambios extremos, solo basta con dar el primer paso en la dirección correcta. Una piedra: el ópalo.



TAURO

(Abril 21 – Mayo 21)

La influencia de Venus pone el énfasis en tu vida sentimental y te invita a que te sinceres acerca de tus verdaderos sentimientos. Si tienes conflictos con tu pareja, no es negándolos como podrás solucionarlos, sino aceptando que algo no va bien; es un tema del que los dos deben hablar para tomar decisiones. Busquen el consejo y la orientación de alguien en quien ambos confíen. Una flor: la caléndula.



Crystal Böll