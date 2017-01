Así son los viajes por el mundo de los 'millennials'

Los jóvenes nacidos entre principios de la década de los 80 y el inicio de los años 2000 están revolucionando la industria de los viajes en el mundo –entre muchos sectores más– y están obligando a los destinos y a las empresas del sector, como hoteles, aerolíneas y agencias de viajes, a adaptarse a sus hábitos.

Es el caso de Perú, que ha identificado este segmento de viajeros como el que mayor crecimiento ha presentado en los últimos años. Así lo asegura la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Magali Silva, quien explica: “Los 'millennials' no eligen como destino las típicas ciudades y los atractivos masivos, y tienen el plus de que están permanentemente conectados y publican con frecuencia en las redes sociales”.

Según la ministra, estos viajeros se entusiasman al ser premiados, por lo que la recompensa los hace sentir especiales e importantes.

Conocidos como 'millennials', estos jóvenes crecieron con computadores, teléfonos celulares e internet. Quienes pertenecen a esta generación permanecen conectados a las nuevas tecnologías, buscan explorar destinos fuera de las rutas turísticas y en sus viajes esperan vivir nuevas experiencias.

Algunas agencias de viajes también están tomando nota sobre este tipo de viajeros. La colombiana Aviatur, por ejemplo, implementó kioscos táctiles y habilitó una línea de WhatsApp disponible las 24 horas.

Es aconsejable emprender acciones como estas a la luz de los hallazgos del estudio ‘Viajero millennial. Percepción de los comportamientos y actitudes de los viajeros millennials’ (Millennial Traveller. An Insight into the general travel behaviours and attitudes of millennial travellers), elaborado por la World Youth Student and Educational (Wyse) Travel Confederation. La investigación revela que estos jóvenes están sedientos de experimentar la cultura de los destinos que visitan.

Según la Wyse Travel Confederation, los 'millennials' disfrutan compartiendo tiempo con personas que habitan en los destinos a los que viajan, viviendo como ellos y acumulando nuevos recuerdos resultantes de estas experiencias.

Aunque la tecnología juega un papel importante en sus vidas, sus familias y amigos siguen siendo la principal fuente de información cuando se trata de tomar decisiones de viaje.

A continuación presentamos las principales características de estos viajeros del presente y el futuro, que de acuerdo con el ‘Reporte global sobre el poder de viajes de la juventud’ (Global Report on The Power of Youth Travel), publicado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Wyse Travel Confederation, serán 370 millones en el año 2020, cuando gastarán más de 400.000 millones de dólares.

Sus preferencias en Colombia

De acuerdo con ProColombia, los ‘millennials’ no están interesados en los destinos tradicionales, sino que buscan sitios remotos, emergentes, y prefieren hospedarse en hostales en lugar de hoteles. Con base en datos de Migración Colombia, esta entidad señala que los ‘millennials’ fueron en el 2015 el grupo con mayor crecimiento (30,82 por ciento) en las llegadas al país desde Estados Unidos, el principal emisor de turistas a Colombia (445.410 visitantes).

ProColombia hace énfasis en que los jóvenes estadounidenses prefieren lugares que cuiden y protejan los recursos naturales y tengan programas de responsabilidad social.

Viajes con propósito

Otra tendencia es la de cambiar los viajes de vacaciones por aquellos en los que estudian y trabajan, llevan a cabo algún voluntariado social y aprenden idiomas. Estas formas de viaje se orientan hacia el desarrollo personal y pueden tener impactos positivos en los destinos y en los viajeros. Un trabajo de la Wyse hecho en 2015 indicó que más del 80 por ciento de los viajeros jóvenes sintieron que las familias que los acogieron, las organizaciones con las que tuvieron contacto o los amigos en el país de visita se habían beneficiado de su contribución como voluntarios.

Su relación con las agencias

El 25 por ciento de los viajeros menores de 18 años usan los servicios de un agente de viajes, mientras que el 20 por ciento de los viajeros mayores de 30 años recurren a un asesor de viajes. Los viajeros jóvenes tienden a contratar los servicios de agencias especializadas en estudiantes (66 por ciento) y el 96 por ciento de quienes pagaron por estos servicios aseguran que lo harían de nuevo porque quedaron satisfechos.

Estos son los principales factores que los jóvenes tienen en cuenta al elegir a un agente de viajes: precio, servicio al cliente y conocimiento sobre el destino.

La duración del viaje

El viaje promedio de un millennial tiene una duración de 46 días. El 35 por ciento de los encuestados, según los estudios mencionados, reportaron haberse quedado en el destino una o dos semanas, en tanto que el 10 por ciento se quedó más de seis meses. Ejemplo de esta tendencia es la colombiana Andrea Narváez, que acaba de cumplir su quinto mes recorriendo Asia. “Estas no son las vacaciones de verano. Renuncié a mi trabajo, dejé a mi familia, a mis amigos y las comodidades de la ciudad para embarcarme en una aventura hacia lo incierto, sin tiquete de regreso”, comenta.

Aerolíneas y hospedaje

El 51 por ciento de estos viajeros reservan sus vuelos con al menos tres meses de anticipación. Los tres principales factores que, según ellos, son claves para escoger a una aerolínea son la puntualidad, la comodidad y el entretenimiento a bordo.

La lista de las cosas que más les molestan la encabezan las restricciones en el equipaje de mano. Luego aparecen la falta de refrescos gratis y el espacio limitado en los asientos. Sus tres principales actividades en el avión son dormir, oír música y leer. El 71 por ciento de estos jóvenes leen las revistas de las aerolíneas. Entre las innovaciones que los 'millennials' estarían dispuestos a adoptar están viajar de pie a cambio de descuentos, pagar por participar en sesiones de citas rápidas durante los vuelos (speed dating) y por volar en zonas libres de niños.

El 70 por ciento de los 'millennials' huéspedes de hoteles reservaron en línea; el 44 por ciento, por una laptop y el 14 por ciento, por un teléfono celular. Para ellos, las características más importantes de un hostal son la ubicación, la limpieza, los empleados amables y la disponibilidad de wifi gratis.

Lo que buscan

Las características más importantes de un destino para estos viajeros son ‘la comida sabrosa’ y los ‘habitantes locales amables’. Puesto que esta generación depende en gran medida de internet para obtener información y permanece ocupada en las redes sociales, la necesidad de wifi durante el viaje es una prioridad.

Y las siguientes son sus bebidas preferidas: cerveza (19 por ciento), vino (15 por ciento), cocteles (15 por ciento).

En cuanto a métodos de pago, el primer lugar lo ocupa la tarjeta débito (28 por ciento), seguida por la tarjeta de crédito (24 por ciento) y el efectivo (22 por ciento).

El apego a la tecnología

El 77 por ciento de los viajeros 'millennials' consultados en el estudio de la Wyse Travel Confederation tienen un smartphone y el 75 por ciento, una laptop. El 43 por ciento revisa el teléfono celular cada 5 minutos; el 48 por ciento usa el teléfono de 4 a 5 veces al día y solamente el 7 por ciento de ellos utilizan el teléfono una o dos veces al día.

Aunque la tecnología juega un papel fundamental en sus vidas, la familia y los amigos son la principal fuente de información cuando se trata de tomar decisiones de viaje.

Debido a que valoran mucho las experiencias, los 'millennials' tienden a ser influenciados por reseñas, y de hecho ellos mismos publican algunas con frecuencia. Estos jóvenes son usuarios ávidos de sus teléfonos celulares y de las redes sociales, por lo que es obvio que viajar con su teléfono inteligente es una prioridad altísima.

