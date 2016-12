Si va a viajar, cuídese de los microsueños

Para nadie es un secreto que manejar bajo los efectos del alcohol implica una alta probabilidad de accidente en la vía, pero tener tragos en la cabeza no es la única forma en que se corre un alto riesgo al volante. Conducir con somnolencia o en horas de sueño puede resultar casi igual de peligroso.

Tomar bebidas energizantes o café en ocasiones puede no funcionar. De acuerdo con el doctor Santiago Rojas, asesor en descanso para Americana de Colchones, si una persona no ha dormido bien es muy probable que pase por un corto periodo de somnolencia crónica de hasta cinco segundos (el estado entre el sueño y la vigilia) inconscientemente. Lo suficiente como para sufrir un accidente, pues se pierden los reflejos, la concentración y se entra en un estado de embotamiento y torpeza que no permiten reaccionar a tiempo.

“Los momentos críticos donde el ser humano más cae en microsueños es después de almorzar y entre las 2 y 6 de la mañana, porque son los periodos donde el cuerpo está sobrepasado en cansancio por la actividad del día”, asegura Santiago Rojas.

Claves para evitar microsueños

· No consumir alimentos con alto nivel de grasa ni leche porque pueden inducir al sueño.

· Tomar siestas para tener un ciclo de recuperación y así mantener la concentración al volante. La siesta no puede exceder los 40 minutos porque podría entrar en la etapa de sueño profundo y el cuerpo lo consideraría una interrupción de sueño, lo que provocaría incluso más sueño y mal ánimo.

· Hacer una parada cada dos horas o cada 200 kilómetros y caminar por 15 minutos para que el cuerpo pierda la noción de una actividad monótona.

· Si los pasajeros van dormidos, los expertos recomiendan programar alarmas contundentes cada media hora para alertar al cerebro sobre el requerimiento de máxima concentración durante el trayecto.

· Evitar temperaturas cálidas o confortables que produzcan sensación de sueño.

· Y lo obvio, pero no menos importante, dormir bien. El conductor debe dormir mínimo ocho horas diarias durante dos días antes de viajar.

ELTIEMPO.COM