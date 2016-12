Planes de fin de año para celebrar en grande, en todo el país

Bogotá

Hotel Bogotá Plaza

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: orquesta, cena bufé, copa de vino por persona, copa de vino espumoso para el brindis, guardería para niños con películas, ‘snacks’ y juegos, bufé para niños, Papá Noel en vivo, rifas y licores a precios especiales.

Precio: adultos,$ 188.000; niños de 6 a 12 años, $ 67.000; bebés de 2 a 5 años, $ 35.000.



31 de diciembre

Incluye: orquesta, cena bufé New Orleans, copa de vino espumoso para el brindis, media botella de whisky, botella de vino chileno por pareja, uvas, cotillones, guardería para niños con películas, ‘snacks’, juegos y recreación dirigida, bufé para niños, rifas, licores a precios especiales, sala de descanso para adultos y desayuno.



Precio: adultos, $ 395.000; niños de 6 a 12 años, $ 123.000; bebés de 2 a 5 años, $ 58.000. Descuento 5 por ciento para grupos mayores de 10 personas.



Informes: tel. 6322232, www.bogotaplazahotel.com. eventos@bogotaplazahotel.com



Hotel Four Points By Sheraton Bogotá

24 de Diciembre, 7 p. m.

Incluye: cena con entrada, plato fuerte y postre, copa de champán, copa de vino para acompañar la cena, música en vivo, grandes sorpresas.



Precio: adultos, $ 115.000; niños, $ 49.000 (impuestos incluidos).



31 de diciembre

Incluye: cena bufé especial, copa de champán, copa de vino para acompañar la cena, música en vivo, grandes sorpresas.



Precio: Aadultos, $ 135.000; niños$ 70.000 (impuestos incluidos).

Informes: tel. 6186700.



Hotel Sheraton Bogotá

24 de diciembre, 7 p. m.

Incluye: barra de ensaladas, barra de ceviches, pavo, pernil de cerdo, ‘roastbeef’, pescado en salsa de champaña, barra de acompañamientos y postres. Copa de vino de la casa.



Precio: adultos, $ 95.000; niños hasta 12 años, $45 mil (impuestos incluidos).



31 de diciembre, 7 p. m.

Incluye: barra de ensaladas, barra de ‘makis sushi’, rollo de pavo, ‘buorguig- non’ de res, pescado en salsa de trufas, bondiola de cerdo, barra de acompañamientos y postres. Copa de vino de la casa.



Precio: adultos, $ 95.000; niños hasta 12 años, $ 45 mil (impuestos incluidos).



Informes: tel. (1) 2105000 ext. 4. chimenea@sheratonbogota.com carlos.salazar@sheratonbogota.com.



Hotel Casa Dann Carlton Hotel & Spa

31 de diciembre

Incluye: la orquesta Alquimia, DJ, bufé internacional e infantil, brindis, cotillones, uvas para la medianoche, recreación para niños.



Precio: adultos, $ 395.000; niños, $ 120.000 (incluido IVA).



Informe: tel. 633881, 6338777 ext. 6061. www.hotelesdann.com/casa-dann-carlton eventos@hotelesdann.com.



Hotel JW Marriott Bogotá

24 de diciembre, 7 p. m.

Incluye: cena bufé en el restaurante The Market, menú especial para niños.

Precio: adultos, $ 210.000; niños hasta 12 años, 50 por ciento ‘off’ (incluido IVA).



31 de diciembre

Incluye: cena bufé, copa de vino espumoso, uvas, cotillón, guardería, actividades infantiles, orquesta, caldo de madrugada, fuegos artificiales y globos de deseo.



Precio: adultos, $ 350.000; niños, $ 200.000 (incluido IVA).

Informes: tel. (1) 4816000, ext. 6133. laura.uribe@r-hr.com



Hotel Marriott Bogotá

24 de diciembre, 7 p. m.

Incluye: cena bufé en el restaurante Pimento, coctel de bienvenida (crema de whiskey), música en vivo, ‘after dinner’ con orquesta en el Tanoshii Bar y entretenimiento para los niños.



Precio: adultos, $ 195.000; niños menores de 5 años, gratis; de 5 a 12 pagan el 50 por ciento.



31 de diciembre

Incluye: fiesta de San Silvestre con cena bufé en el salón esmeralda, música en vivo y fiesta con orquesta, cotillones, brindis con espumante, conteo regresivo y uvas, guardería y entretenimiento infantil, pirotecnia de medianoche y globos para pedir deseos.



Precio: adultos, $ 250.000; niños menores de 5 años, gratis; de 5 a 12 pagan el 50 por ciento.

Informes: tel. 4863888, mayte.bautista@hr.com



Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena familiar tipo bufé, acompañado de música tradicional navideña. Variedad de ensaladas, quesos y charcutería, tartar de salmón fresco, escabeche de pulpo, terrina de carnes, entre otros.



Precios: adultos, $ 125.000; niños menores de 12 años, $ 55.000 (incluido IVA).



Informes: tel. 6466393, reservas.bogota@sofitel.com



31 de diciembre

Incluye: cena bufé con variedad de entradas, platos fuertes y postres al mejor estilo Sofitel. Tradicionales uvas y brindis de media- noche.



Precios: adultos $ 220.000; niños menores de 12 años, $ 100.000 (incluido IVA).



Informes: tel. 6466393, reservas.bogota@sofitel.com.



Hotel Estelar

La Fontana 24 de diciembre; 8 p. m.

Incluye: cena bufé, menú infantil, copa de vino, música en vivo con la orquesta fascinación, DJ, rifas de alojamientos y cenas en los hoteles de la cadena. Precio: adulto, $ 294.000; niños hasta 12 años, $ 118.000 (impuestos incluidos).



31 de diciembre

Incluye: fiesta de San Silvestre con la Orquesta los Tupamaros y DJ, cena bufé especial, menú infantil, decoración, cotillones, uvas, copa de vino espumoso para brindis de media noche, actividades para niños, rifas de alojamiento y cenas en los hoteles de la cadena. Precio: Restaurante los Arcos, salones Fontana, Cigarra y Florero: adultos, $ 417.000; niños hasta 12 años, $ 200.000. Plazoleta principal: adultos, $438.000; niños, $ 212.000 (impuestos incluidos).



Informes: tel. (1) 5877987, ext. 2181, sindyjsanchez@hotelesestelar.com, omarh.chaguala@hotelesestelar.com, lafontana@hotelesestelar.com.



Hotel Doubletree By Hilton Bogotá Parque 93

31 de diciembre

Incluye: menú italiano de fin de año, incluye entradas, plato fuerte, postre y copa de vino. Precio: $ 69.900 por persona.



Informes: tel. 6506900, ext. 938. www.bogotaparque93.doubletree.com

Hotel Lan Caster House

24 y 25 de diciembre

Incluye: almuerzos y cenas navideñas.



Precio: $ 47.500 por persona.



31 de diciembre

Incluye: fiesta de San Silvestre con la orquesta Latin Soul Band, DJ, bufé, brindis de media noche, rifas, cotillones, uvas y estacionamiento hasta agotar cupos. Precio: desde <TB><TB>$ 230.000 hasta<TB><TB>$ 295.000

Informes: tel. 6291100, cotizaciones@lancasterhouse.com.co.



Ramón Freixa Bog Hotel

31 de diciembre

Incluye: menú degustación de siete tiempos, acompañado de vino y hora de barra libre en la terraza. DJ en vivo.

Precio: adultos, $ 350.000, niños, $ 80.000.



Informes: tel. 3002503843, mercadeofromrf@gmail.com



NH Royal Collection Teleport Bogotá

31 diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena con alojamiento, fiesta temática de Venecia (Italia), bufé, con entrada fuerte y postre, orquesta en vivo y copa de vino espumoso.



Precio: adultos, $ 350.000; niños, $ 130.000 ( no incluye impuestos).



Informes: tel. 6578700, ext. 4216, calle 113 con carrera 9.

COSTA CARIBE



Bastión Luxury Hotel Cartagena

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: bufé navideño, abierto desde las 8 p. m. hasta las 11 p. m., música en vivo, guardería para los niños, regalo de Navidad para los asistentes.



Precio: adultos, $ 310.000; niños, $ 150.000 (inc. IVA).



31 de diciembre

Incluye: bufé, abierto desde las 8 p. m. hasta las 10:30 p. m., DJ ‘crossover’ en la terraza, cotillones, uvas y copa de champaña. Variedad de fritos típicos y caldo a las 2 a. m., guardería para los niños.



Precio: adultos, $ 560.000; niños, $ 190.000 (incluido IVA).



Informes: tel. (5) 642 4100, ext. 970, 972. www.bastionluxuryhotel.com, eventos.bastion@ghlhoteles.com



Hotel Sofitel Legend Santa Clara 24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena, diseñada por un chef y que se servirá en el Restaurante 1621, en los pasillos del Claustro y en el pozo colonial.



Precio: adultos, $ 350.000; niños de 3 a 12 años $ 200.000 (inc. IVA). Habrá un descuento con el paquete de alojamiento.



31 de diciembre

Incluye: cena bufé, con estaciones temáticas inspiradas en la gastronomía del Caribe, copa de vino, uvas para recibir el Año Nuevo y el espectáculo de juegos pirotécnicos en el patio del Claustro, la piscina y en la terraza del So Spa. Presentación del Checo Acosta y del DJ Nicolás Rojas.



Precio: adultos $ 1’100.000; niños entre 3 y 12 años, $ 550.000 (inc. IVA).



Informes: tel. (5) 6504700, 504722, eventos.santaclara@sofitel.com



Hotel Four Points By Sheraton Barranquilla

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: bufé navideño en el restaurante Kitchen By Rausch, copa de vino, menú especial para niños, música en vivo, sorpresas.



Precio: adultos, $ 150.000; niños, $ 65.000 (impuestos inc.).



31 de diciembre 8 p. m.

Incluye: cena degustación a cinco tiempos, copa de champaña, ritual de uvas, cotillones, menú para niños, música en vivo, sorpresas, picadas típicas y consomé.



Precios: adultos, $ 200.000; niños, $ 65.000 (impuestos inc.).



Informes: tel. (5) 3679777, ext. 925. eventos@fourpointsbarranquilla.com, carrera 53 n.° 79-212 primer piso.



Hotel GHL Collection Barranquilla

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: bufé, brindis, DJ. Precio: adultos, $ 70.000 (incluido IVA).

31 de diciembre

Incluye: bufé, brindis de año nuevo, hora loca, DJ y música en vivo. Precio: adultos,

$ 150.000 (incluido IVA).



Informes: tel. (5) 385-6060. www.ghlcollectionbarranquilla.com, yuli.narvaez@ghlhoteles.com



Hotel Sonesta Barranquilla

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: bufé de gala, copa de vino, música en vivo.

Precio: adultos, $ 99.900; niños, $ 49.900 (incluido IVA).



31 de diciembre

Incluye: bufé de gala, copa de vino espumoso, uvas, cotillones, rifas, DJ y música en vivo. Precio: adultos,

$ 149.900 pesos; niños, $ 59.900 (incluido IVA).



Informes: tel. (5) 385-6060. www.sonestabarranquilla.com eventos.sonestabarranquilla@ghlhoteles.com



Sonesta Hotel Valledupar

24 de diciembre 8 p. m.

Incluye: cena especial en salón Juglares, plato fuerte, postre y bebida, copa de champaña, rifas de alojamiento de fines de semana en hoteles de la cadena música en vivo.



Precio: Adultos $ 85.000; niños, $ 30.000 (incluido IVA).



31 de diciembre 9 p. m.

Incluye: cena tipo bufé, plato fuerte, postre y bebida copa de champaña, uvas para los deseos, cotillones, servicio de niñera, rifas de alojamiento de fines de semana en hoteles de la cadena, orquesta de música tropical, DJ y presentador.



Precio: adultos, $ 125.000; niños, $ 40.000 (incluido IVA).

Informes: Tel. (5) 5748686, 3147206240. www.sonestavalledupar.com, eventos@sonestavalledupar.com



GHL Hotel Montería

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena bufé, copa de champaña, orquesta, decoración, rifas, media botella de vino por pareja.

Precio: adultos, $ 145.000; niños, $ 55.000 (impuestos inc.).



31 de diciembre

Incluye: cena bufé, copa de champaña, orquesta, decoración, rifas, hora loca, guardería, media botella de ron por pareja, juegos pirotécnicos.



Precio: adultos, $ 190.000; niños, $ 70.000 (impuestos inc.) Informes: tel. (4) 789-2999 eventos.monteria@ghlhoteles.com, www.ghlhotelmonteria.com



Hotel Dann Cartagena

24 de diciembre

Incluye: cena en el restaurante Bucaneros.

Precio: adultos, $ 80.000; niños, $ 50.000 (incluido IVA).



31 de diciembre

Incluye: cena en la piscina frente al mar, copa de champaña, DJ, animador, grupo musical Son Cubano, brindis, cotillones, uvas para la medianoche, rifas.



Precio: adultos, $ 290.000; niños de 4 a 11 años $ 120.000 (incluido IVA).



Informes: tel. 320 542 4093. (5) 6650000 ext. 358 http://www.hoteldanncartagena.com/ventas@hoteldanncartagena.com



Best Western Plus Santa Marta Hotel 24 de diciembre, 8 p. m

Incluye: cena bufé, copa de vino, menú especial para niños, guardería, entretenimiento para niños, DJ, música y rumba especial en la Terraza-Piscina Bar del hotel.



Precio: adultos $ 150.000; niños de 3 a 12 años, $ 80.000 (incluido IVA).



31 de diciembre

Incluye: cena bufé, copa de champaña, cotillones, uvas, menú especial para niños y servicios de guardería, música en vivo, DJ en la terraza bar.



Precio: adultos,

$ 220.000; niños de 3 a 12 años $ 150.000 (incluido IVA).



Informes: tel. (5) 437-7000, 1800-7807234. Calle 24 n.° 3-65, Santa Marta. www.bwsantamartahotel.com, reservas@bwsantamartahotel.com



Hotel Mercure Emile Santa Marta

31 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena de San Silvestre tipo bufé con sabores del Caribe colombiano y toque de la cocina internacional y francesa. Bebida suave, copa de champaña para el brindis y uvas. Fiesta con grupo musical en vivo.



Precio: adultos, $ 220.000; niños de 2 a 12 años $ 154.000 (incluido IVA). Informes: tel. 636-3633, eventos.mercuresantamarta@accor.com



Hotel Estelar Alto Prado Barranquilla

24 de diciembre y 31 de diciembre, 7 p. m.

Incluye: exquisita cena de Navidad y de San Silvestre tipo bufé acompañada de copa vino, música y rifas Estelar. Precio: adultos $ 85.000; niños $ 46.000 (impuestos incluidos).



Informes: tel. 336-0000, ext. 3036.



Hotel Estelar Grand Playa Manzanillo, Cartagena

31 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: la fiesta es en la playa con un concepto circense, bufé medieval, barra de licores de la casa, orquesta estrellas Niche y Show Time, cotillones, uvas, fiesta de pijamas para niños y consomé de Año Nuevo. Precio: Adultos $ 500.000; niños hasta los 11 años $ 250.000 (impuestos incluidos).



Informes: tel. (5) 642-4440, ext. 5005 y 5012.



Estelar Cartagena de Indias

31 de diciembre

Incluye: grupo musical en vivo, hora loca con papayera, DJ, cena bufé, copa de champaña, uvas, picadas de amanecida y cotillones para festejar el Año Nuevo y compartir en familia. Precio: adultos, $ 485.000; niños,

$ 240.000 (impuestos incluidos).



Informes: tel. (5) 651-7303, ext. 5036, 3187846145. Cra 1 n.° 11-116 Bocagrande.



Tcherassi Hotel

24 de diciembre

Incluye: cena de Navidad en el restaurante Vera.

Precio: adultos, $ 130.000; niños hasta 12 años, $ 55.000 (no incluye impuestos).



31 de diciembre

Incluye: cena de San Silvestre, copa de vino Navarro Correas. Precio: adultos, $ 650.000; niños,

$ 200.000 (impuestos incluidos).



Informes: tel. (5) 664-4445, eventostcherassi@oxohotel.com



Estelar Santamar Hotel & Centro de Convenciones

24 de diciembre, 7 p. m.

Incluye: Salón Simón Bolívar, cena bufé y menú infantil, copa de vino, rifas Estelar, grupo musical, parranda vallenata y parqueadero gratis. Precio: adultos $ 100.000; niños $ 50.000 (impuestos incluidos).



31 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena bufé y menú infantil, copa de champaña para brindis de media noche, uvas, cotillones, rifas, consomé de amanecida, amenizado con orquesta en vivo, grupo vallenato y parqueadero gratis. Precio: adultos $ 200.000; niños $ 100.000 (impuestos inc.).



Informes: tel. (5) 432 8181, ext. 1130 y 1136, 3174296587- 3164661030. Kilómetro 8, Pozos Colorados, Santa Marta.



Hotel Waya Guajira

24 de diciembre, 9 p. m. Incluye: cena especial, brindis con copa de vino, música en vivo, rifas y sorpresas.

Precio: Adultos $ 65.000.



31 de diciembre

Incluye: bufé internacional, copa de champaña, uvas, cotillones, orquesta, hora loca, DJ en vivo, rifas y sorpresas. Precio: adultos $ 195.000.



Informes: tel. 3103102272, (1) 508-2546, aybwaya@oxohotel.com, reservaswaya@oxohotel.com

Medellín

Hotel Four Points By Sheraton Medellin

24 de diciembre, 7 p. m.

Incluye: cena servida, copa de vino, grupo musical Caribay y obsequio para niños.

Precio: adultos $ 80.000; niños $ 40.000 (impuestos incluidos).



31 de diciembre, 8 p. m. a 2 a. m.

Incluye: bufé internacional, copa de champaña, grupo musical Caribay, recreación para niños, rifas, uvas y cotillones.

Precio: adultos, $ 220.000; niños, $ 100.000 (impuestos incluidos).



Informes: tel. (4) 319-7400, ext. 210, 211, 213 www.fourpointsmedellin.com eventos@fourpointsmedellin.com



Estelar Milla de Oro, Medellín

24 de diciembre, 7 p. m

Incluye: coctel de bienvenida, bufé internacional, música en vivo, decoración navideña, rifas de estadías Estelar. Precio: adultos, $ 155.000; niños hasta 10 años, $ 35.000 (impuestos inc.).



31 de diciembre

Incluye: dos ambientes con música en vivo (Restaurante Ocre y Salón Estelar), bufé internacional, copa de vino para el brindis de medianoche, uvas, cotillones y rifas de alojamiento. Precio: Adultos $ 199.000; niños hasta 10 años $ 45.000 (impuestos incluidos).



Informes: tel. (4) 369-6300, ext. 3037 y 3005, calle 3 Sur n.° 43A-64 (Medellín).

Girardot

GHL Relax Hotel El Puente, Girardot

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena bufé, copa de vino de blanco, DJ, ‘show’ de hora loca a la medianoche, rifas de estadías en hoteles GHL, decoración especial, obsequio por parte del hotel e impuestos.



Precio: adultos, $ 100.000; niños de 5 a 11 años, $ 55.000 (impuestos incluidos).



31 de diciembre

Fiesta de San Silvestre al mejor estilo de Las Vegas. Incluye: cena tipo bufé, copa de vino espumoso para brindar a la medianoche, uvas, cotillones, orquesta en vivo.



Precios: adultos, $ 150.000; niños de 5 a 11 años, $ 70.000 (menores de 5 años no pagan entrada y mayores de 12 cancelan como adulto), impuestos incluidos.



Informes: tel. (1) 836-6565, 836-6824 y 836-6830. andres.gil@ghlhoteles.com

Boyacá

Paipa Hotel & Centro de Convenciones

31 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: bufé internacional, brindis de medianoche, música en vivo, rifas Estelar y cotillones para festejar a las 12 de la noche. Precio: adultos $ 269.000; niños $ 90.000 (impuestos inc.).



Informes: tel. (8) 762-5252, ext. 2407/2402/2400, 316 6926704. El hotel queda a orillas del lago Sochagota, en Paipa, Boyacá.

Pereira

Sonesta Hotel Pereira

24 de diciembre 2016, 7 p. m.

Incluye: bufé internacional, copa de vino y música. Precio: adultos, $ 85.000; niños de 4 a 10 años, $ 45.000.

Informes: tel. 311-3600.



31 de diciembre, 7:30 p. m.

Incluye: menú de degustación siete tiempos (cuatro entradas, dos platos fuertes y un postre), todos los tiempos con maridaje y música.



Precio: $ 189.000 por persona. Informes: teléfono 311-3636.

Yopal

Hotel GHL Style Yopal

24 de Diciembre 8 p. m.

Incluye: cena tipo bufé, copa de vino espumoso para el brindis, música en vivo, rifas de fines de semana en hoteles GHL, cotillones, guardería para niños de 3 a 12 años y parqueadero.



Precio: adultos, $ 110.000; niños, $ 50.000 (impuestos incluidos).



31 de Diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena tipo bufé, música en vivo, copa de vino espumoso para el brindis, uvas para los deseos, rifas de fines de semana en hoteles GHL, cotillones, guardería para niños de 4 a 12 años y parqueadero.



Precio: adultos, $ 120.000; niños, $ 60.000 (impuestos incluidos). Informes: tel. (8) 634-5999, reservas.yopal@ghlhoteles.com.

Villavicencio

Estelar Villavicencio Hotel & Centro de Convenciones

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: novena, cena bufé, copa de vino para brindis de medianoche, grupo musical, rifas Estelar, servicio de salacuna y recreación para niños. Precio: adultos, $ 99.000, niños, $ 49.000 (impuestos incluidos).



31 de diciembre

Incluye: cena de San Silvestre, coctel de bienvenida, cena bufé, vino espumoso para brindis de medianoche, uvas, música en vivo con la orquesta Taxi, cotillones, ‘show’ de regiones, rifas Estelar, caldo de amanecida, servicio de salacuna y recreación para niños. Precio: adultos, $ 270.000; niños, $ 100.000 (impuestos incluidos).



Informes: tel. (8) 663-1000, ext. 1030/1051. Avenida 40 con calle 11, costado norte de Metrokia.

Ibagué

Hotel Estelar Altamira, Ibagué

24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: cena bufé navideño, copa de vino, ambientación musical y rifas Estelar.

Precio: adultos, $ 97.000; niños, $ 48.000 (impuestos inc.). Informes: teléfono 266-6111, ext. 2031 y 2051.

Cali

Intercontinental Cali, 24 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: en el salón Farallones con el grupo Sin Reserva, cena bufé, rifas Estelar y para los niños, menú especial con barra de postres y dulces, guardería, ‘open’ bar, videojuegos dirigidos, karaoke y películas.



Precio: adultos, $ 215.000; niños, $ 100.000 (impuestos incluidos).



31 de diciembre, 8 p. m.

Incluye: en el Gran Salón Estelar, la fiesta de San Silvestre con las orquestas Bemtú y Matecaña, cena bufé, copa de vino espumosa para la celebración de medianoche, uvas y cotillones. Para los niños menú especial con barra de postres y dulces, guardería, ‘open’ bar, videojuegos dirigidos, karaoke y películas.



Precio: adultos $ 399.000; niños, $ 120.000 (impuestos incluidos). Informes: tel. (2) 882-3225, ext. 1071.

Pacífico

Cosmos Pacífico Hotel

Diciembre 31, 9 p. m.

Incluye: orquesta en vivo, bufé especial, rifas, brindis de fin de año, uvas, hora loca, guardería, cotillones y consomé al amanecer.



Precio: adulto, $ 150.000; niños menores de 12 años, $ 90.000.

Info: tel. (571) 644-40 00, 018000-914008, reservas@hotelescosmos.com www.cosmospacificohotel.com.

Hotel Las Américas

En cartagena

24 de diciembre, 7 p. m.

Incluye: bufé navideño, novena de aguinaldo, entrega de regalos a los niños con Papá Noel, el Capitán Estrella y sus Amigos, orquesta tropical, fiesta de pijama para niños de 2 hasta 8 años. Precios: adultos, $ 133.000; niños de 9 a 12 años $ 87.000. Precios para huéspedes: adultos, $ 120.000.



31 de diciembre

Incluye: cotillones, uvas en la mesas, fuegos artificiales, fiesta de pijamas para niños menores de 8 años. Artistas invitados: Tito Nieves, Silvestre Dangond, Twister ‘El Rey’. Habrá tres zonas (VIP, diamante y platino). Precios: adultos desde $ 300.000; niños, $ 116.000. Informes: tel. (5) 672-3344 fiesta@hotellasamericas.com.co.

