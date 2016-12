Novartis pedirá nulidad ante decisión sobre el precio del Glivec

La farmacéutica Novartis, que comercializa la molécula imatinib (contra el cáncer) con el nombre de Glivec, anunció que interpondrá una acción de nulidad sobre la decisión del Gobierno de fijar en 206 pesos por miligramo el precio del medicamento declarado de interés público por el Ministerio de Salud.



La presidenta de esa farmacéutica, María Cristina Álvarez, aseguró que “no existen circunstancias excepcionales que ameriten tal medida” y, en ese sentido, manifestó que le “preocupan las repercusiones que esta declaratoria injustificada podría tener para todo el sistema de propiedad intelectual y para el futuro de los medicamentos innovadores”.



La medida tomada por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos se traduce en una reducción efectiva del 44 por ciento del precio del Glivec y pone punto final a un capítulo novedoso de la política farmacéutica en el país, teniendo en cuenta que se trata de la primera medicina que fue declarada de interés público.



No obstante, Gustavo Morales, presidente de Afidro, rechazó de manera contundente el anuncio y señaló que nunca hubo razones para aplicar una declaratoria de interés público al Glivec. Además, que “esta es una figura que no está hecha para fijar unilateralmente el precio de un medicamento”.



Por su parte, Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana, afirmó que el nuevo precio regulado de Glivec constituye un paso en la dirección correcta.

SALUD