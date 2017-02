Respuesta a los mitos detrás del cáncer

¿El cáncer no tiene cura?

El cáncer se puede curar cuando está en estadios iniciales, pero cuando ya es metastásico, es decir que ya se ha diseminado a otros lugares distintos de su origen primario, es imposible.

¿Tener actitud negativa y depresión empeora el cáncer?

Se ha demostrado que esta actitud disminuye la calidad de vida y altera el cuerpo, la mente y la capacidad de enfrentar la enfermedad oncológica de una mejor manera. También influye en la posibilidad de buscar soluciones a la enfermedad.

¿Es verdad que las radiaciones del celular y otros aparatos electrónicos producen cáncer?

Las radiaciones pueden ser de dos tipos. Primero están las ionizantes, que son de alta frecuencia y transmiten energía capaz de romper los enlaces químicos en las células, dañando el ADN y produciendo cambios permanentes. Los campos eléctricos más potentes que pueden producir este tipo de radiación son los lugares situados debajo de las líneas eléctricas de alta tensión.



Por otro lado, están las no ionizantes, de baja frecuencia, de poca energía y que no son capaces de romper enlaces químicos. Algunos ejemplos de esta radiación son los que emite la red eléctrica o los aparatos electrónicos. La exposición a corto plazo a los niveles de los campos electromagnéticos presentes en el medioambiente o en el hogar no produce ningún efecto perjudicial.



El principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, como los emitidos por la telefonía móvil, es el calentamiento de los tejidos del organismo. Los niveles de campos de radiofrecuencia a los que normalmente están expuestas las personas son mucho menores que los necesarios para producir un calentamiento significativo.

¿La raza negra tiene más riesgo de adquirir y morir de cáncer?

Sí, es verdad. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (Estados Unidos), que hizo un estudio con más de 100.000 personas que contrajeron cáncer entre 1999 y el 2013, en los hombres de raza negra había más probabilidad de adquirir y morir por esta enfermedad que en los de cualquier otro grupo, seguida por los hombres blancos, los hispanos, indoamericanos y los asiáticos. Las mujeres negras también tenían más probabilidad de cáncer que las de cualquier otro grupo.

¿El cáncer es hereditario?

El cáncer es una enfermedad de los genes que tenemos en los núcleos de las células. Estos genes controlan especialmente el crecimiento y división de las células, produciendo mutaciones o cambios en el ADN.



Los cambios en los genes que producen aumento de riesgo de sufrir cáncer pueden ser heredados de los padres si las alteraciones se producen en las células germinales o reproductoras, es decir, en los óvulos o en los espermatozoides. Los tipos de cáncer heredados representan entre el 5 a 10 por ciento de casos.



Hay otros cambios que se presentan a lo largo de la vida de las personas, especialmente por la exposición a sustancias que afectan el ADN. Entre ellas, el tabaco, el alcohol, las radiaciones, las comidas ahumadas, las inhalaciones de químicos del petróleo, níquel, pinturas o asbesto.

¿Los tratamientos homeopáticos funcionan para tratarlo?

No. La Organización Mundial de la Salud en varias oportunidades ha anunciado que los preparados homeopáticos no constituyen tratamiento en contra del cáncer y otras enfermedades. Algunos afirman que estos productos funcionarían como complementarios en terapias paliativas; sin embargo, hay estudios que se oponen sobre la base de que sus resultados no superan el 30 por ciento de los placebos.

¿Consumir azúcar produce cáncer?

No. Si bien estudios han indicado que las células cancerosas consumen más azúcar (glucosa) que las células normales, no se ha demostrado que este producto haga que un cáncer empeore o que, si se deja de consumir, el mal disminuya o desaparezca.

¿Los desodorantes y la tintura para el pelo producen cáncer?

Aunque algunos estudios se han enfocado en la presencia de parabenos, que se usan como preservativos en algunos desodorantes y que se ha sugerido que imitan la actividad de los estrógenos en las células del cuerpo, de acuerdo con una investigación publicada en el Journal of Applied Toxicology en el 2004, lo cierto es que la FDA exige la eliminación de estas sustancias en las principales marcas de desodorantes.



En el caso de las tinturas, no existe una evidencia certera sobre esto. Sin embargo, un informe de la agencia internacional para la investigación del cáncer (Iarc, su sigla en inglés) concluye que algunas de las sustancias químicas a las que están expuestos trabajadores de peluquerías y barberías “probablemente podrían ser cancerígenas para los seres humanos”. A pesar de esta advertencia, otros estudios sugieren lo contrario. En conclusión, falta investigación.

¿Si ingiero alimentos después de calentarlos en el microondas, puedo desarrollar cáncer?

La relación entre radiaciones no ionizantes y el cáncer no tiene sentido, pues las ondas del microondas no son capaces de modificar la estructura celular o dañar la composición del ADN.

¿Dormir con sostén produce cáncer de seno?

Es falso, no hay ninguna relación con la aparición de la enfermedad. A pesar de que algunas personas han insinuado que la presión del sostén puede ser un trauma repetido, diferentes estudios, como el hecho por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, han demostrado que no existe relación alguna entre el uso de sujetadores y el mal. Incluso, descartan que traumas directos sobre las mamas puedan transformar sus células, a no ser que existan otros factores predisponentes.

¿Las biopsias pueden regar los tumores por todo el cuerpo?

Los factores que determinan que un cáncer se extienda a otras partes del cuerpo son: el crecimiento sobre tejidos cercanos, el desplazamiento de células cancerosas por sangre o vías linfáticas y el impulso para que crezcan nuevos vasos en los sitios de los tumores, lo que les garantiza más energía. Aunque existe la idea de que las biopsias pueden impulsar esto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos esa probabilidad es prácticamente inexistente, porque si se desprende una célula, esta generalmente se muere si no existen factores para su crecimiento. Pero hay otra explicación: hoy los procedimientos para realizar biopsias o remover tumores están estandarizados, al igual que los instrumentos que se utilizan, para evitar accidentes en los procedimientos.

Fuentes: Leonor Arambula, médica oncóloga de la Liga Colombiana Contra el Cáncer e Instituto Nacional de Cáncer de EE. UU.

