Propósitos fáciles y saludables / Le tengo el remedio

Sin pretender interferir con su descanso, aprovecho la oportunidad para desearles feliz año y, de paso, sugerirles unas recomendaciones que, en términos de salud, valdrían la pena que las incluyeran en su lista de propósitos para este 2017. No se angustien, son muy fáciles y solo requieren un poco de voluntad.

Conozca. Ya es hora de conocer sus cifras de tensión arterial y de azúcar en la sangre. Estos datos deben formar parte de la información que debe tener siempre presente. Todo con el objetivo de tomar medidas si están fuera de lo normal.

Muévase. Entienda, de una vez por todas, que el sedentarismo mata más personas que los mismos males del corazón. Ahora, no se trata de que se sacrifique cumpliendo rutinas para las que no está preparado. Nada de eso, con que camine a paso largo 30 minutos al día es suficiente para empezar. Sin duda le irá cogiendo cariño al ejercicio y su cuerpo notará los beneficios de la actividad física.

Mérmele. Sepa que el azúcar en las bebidas no es un ingrediente amigable, porque no alimenta, sino que aporta calorías que se convierten en grasa y que difícilmente se eliminan. Así que evitarlo le ahorrará muchos problemas a su salud.

Controle. Mantenga su peso lo más cerca que pueda para su talla y su edad. No se obsesione con la báscula, pero tampoco le huya. Haga un plan y recuerde que hacer el esfuerzo por no aumentarlo ya es una buena ganancia y no solo quitarse kilos de encima. Pruebe.

Frutas y verduras. Acostúmbrese, poco a poco, a consumir cinco porciones diarias entre frutas y verduras. Ellas son las mejores aliadas a la hora de hablar de dieta saludable y equilibrada. Ponga empeño e inténtelo.

Tranquilo. Procure relajarse, tomar las cosas con calma, correr menos y darle el verdadero valor a las cosas. El estrés es un enemigo mayor, así que respire profundo y cuente hasta diez, mientras piensa que el que se disgusta siempre pierde.

Por último. Si está en vacaciones disfrútelas en toda su extensión, ya llegará el tiempo del agite. Ahora, si el Año Nuevo pasó de largo y usted continúa trabajando, procure tomarla suave por ahora y recuerde que si descansa lo suficiente será más productivo. Ah, y éxitos para todos.

CARLOS F. FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO