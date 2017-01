Colombia avanza en eliminación de la lepra

Este domingo se conmemoró el día contra la lepra, una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue contraída en el 2015 por 211.973 personas. En Colombia, el número de nuevos casos ese año fue de 390 y en el 2016 fue de 345, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS).

Las cifras nacionales del año pasado muestran que el Cesar fue el departamento con la mayor tasa de detección de casos nuevos en el país, con 3,2 por cada 100.000 habitantes, seguido por Vichada (2,7).

Este año, el INS ha confirmado nueve pacientes en el país con el mal crónico, causado por el bacilo ‘Mycobacterium leprae’. Pese a que se siguen presentando infecciones, esta enfermedad dejó de ser considerada como un problema de salud pública en el 2000, cuando se llegó a un índice de prevalencia mundial inferior a un caso por cada 10.000 personas.

La lepra ataca la piel y los nervios, y si no se trata, puede causar lesiones irreversibles en manos, pies y ojos. Aunque no es muy contagiosa, se transmite cuando hay contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados, apunta la OMS.

Actualmente, hay un tratamiento multimedicamentoso muy eficaz para curar todos los tipos de lepra. A este han accedido en los últimos 20 años 16 millones de personas en el mundo.

La semana pasada, la India, donde se registran 120.000 casos de lepra, equivalente al 60 por ciento de los enfermos por esta enfermedad, anunció a través de su consejo médico que comenzará pruebas para el ensayo de la primera vacuna contra este mal.

VIDA