Spotify le ofrece a Obama el cargo de 'Presidente de las Playlists'

Luego de ocho años de gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no tendrá ningún problema en ocupar su tiempo libre. Spotify, la plataforma de música digital, le ofreció al mandatario el cargo de ‘Presidente de las Playlists’ con una lista de diversas tareas a su cargo.

Con un tweet, el CEO y fundador de Spotify, Daniel Ek, invitó formalmente al mandatario a considerar aceptar el puesto.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO