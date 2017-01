Actor Shia LaBeouf fue arrestado durante protesta contra Trump

El actor Shia LaBeouf fue arrestado en la madrugada del jueves tras una escaramuza afuera de un museo en Nueva York ocurrida durante una protesta transmitida en vivo contra el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo la policía.

La estrella de las películas ‘Transformers’ y ‘American Honey’ supuestamente tomó la bufanda de un hombre de 25 años, le arañó el rostro y lo empujó afuera del Museum of the Moving Image en el barrio de Queens, informó un portavoz de la policía. No se conocía la causa del altercado.

El actor, de 30 años, gritaba "No nos dividirá" a una cámara que transmitía en vivo cuando ocurrió el incidente.

LaBeouf y otros dos artistas comenzaron la protesta el 20 de enero, el día que Trump asumió el cargo como presidente de Estados Unidos.

Invitaron al público a repetir las palabras a la cámara sin parar durante las siguientes cuatro horas en una "representación participativa", según su sitio web.

LaBeouf fue liberado luego de ser acusado de agresión menor y acoso, explicó el portavoz policial.

El actor deberá presentarse ante una corte el 4 de abril. Representantes de LaBeouf no respondieron de inmediato pedidos por declaraciones.

