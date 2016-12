Cuando el Niño Dios regala una mascota

Hoy, muchos perros y gatos están muy nerviosos, hay mucho barullo a su alrededor, no entienden muy bien lo que pasa ni porque llevan un moño rojo al cuello. Sin embargo, se trata de una buena noticia: van a conocer a su nueva familia.



La Navidad es una buena ocasión para cumplirle a un niño su deseo de tener una mascota, de contar con ese compañero de jugos tan divertido.



También es la oportunidad para que un animal de compañía abandonado encuentre un hogar, gracias a la magia de la Nochebuena, que moviliza los corazones.



Sin embargo, esta es una decisión que hay que tomar con cabeza fría, no solo con la emoción. Hay que pensar en el estilo de vida que se lleva y en las condiciones económicas y de tiempo para cuidar de un animal de compañía.



“Quienes reciben al perro o gato como obsequio, por lo general, no están preparados para tener un animal en casa, situación que los lleva, unos meses después, a regalarlo o, en el peor de los casos, a dejarlo abandonado en cualquier calle”, comenta Carolina Alaguna, etóloga del programa Pedigree Adóptame, iniciativa de Mars.



Esto no afecta únicamente a los miles de perros abandonados cuyo número, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, es superior a los 90.000 solo en la capital del país.



Esta cifra tiene también un impacto directo en la salud y el bienestar humanos. Alaguna afirma que las consecuencias más impactantes del abandono sistemático de perros incluyen el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas (transmitidas por animales) y accidentes por mordedura.



Para los perros, los problemas incluyen maltrato animal, exposición a enfermedades bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias, accidentes de tránsito y muerte por atropellamiento, y envenenamientos masivos por intolerancia de la población civil.

Tenencia responsable

Si ya se embarcó en esta empresa, vale recordar los compromisos –o tenencia responsable– que se adquieren con estos peludos. Adopta Bogotá recuerda estos puntos.



* Comprométase a cuidar el animal de compañía escogido durante toda su vida, garantizando su bienestar tanto físico como sicológico. Tener un animal de compañía es un compromiso de mínimo 15 años.

* Adoptar una mascota que se adapte a su estilo de vida.

* Tener los medios económicos suficientes para cubrir todos los cuidados y elementos necesarios para garantizar el bienestar del peludo.

* Proveer al animal de compañía los cuidados médicos veterinarios necesarios para garantizar su bienestar. Seguir el programa sanitario establecido por el veterinario, esto incluye la vacunación y desparasitación.

* Proveer alimento de buena calidad en la frecuencia requerida y agua permanentemente.

* Esterilizar a la mascota.

* Recoger los excrementos de su animal.

* Identificar su animal de compañía con un collar y una placa de identificación y/o microchip, donde esté el nombre del peludo y del propietario, así como la dirección y el teléfono del domicilio.

* Brindar el espacio necesario para su recreación y descanso, protegido del sol y el frío así como de las inclemencias del clima.

* Tener tiempo diario para dedicar al cuidado del animal y brindar afecto.

* Acoger a su mascota como un miembro más de la familia y como tal requiere socializar con todos sus miembros.

* Garantizar que el animal haga la cantidad de ejercicio diario requerido de acuerdo con su especie.

* Garantizar las condiciones de higiene tanto del animal, como de sus espacios de recreación y descanso.

* Educar con paciencia a su mascota.

* No permitir que su peludo salga solo de la casa. Siempre deberá salir acompañado y con un collar y correa.

HOGAR