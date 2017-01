¡Bienvenidos a la pansexualidad!

Paola Páez es estudiante de Derecho en Bogotá. Hoy, a los 25 años, comparte su vida amorosa con una mujer, pero hace un tiempo estuvo en una relación larga con un hombre y antes de su actual novia salió una temporada con una persona andrógina, alguien que había nacido chica pero no se consideraba mujer ni hombre sino que navegaba en medio de los dos sin que en ninguno se sintiera definida completamente.

Paola pasó sus años de adolescencia creyendo que era bisexual. “Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que era un término muy limitado porque conocí varias personas con diferentes identidades de género que me atraían y que no se sentían ni como hombres ni como mujeres. Fue una especie de proceso: hoy me describo abiertamente pansexual”.

Sí. Ni gay, ni lesbiana, ni ‘bi’. Ella acuñó el término hace unos seis años, pero su significado apenas comienza a ser comprendido y tenido en cuenta entre la gente, en especial desde que la popular cantante de pop Miley Cyrus se describió así en una entrevista que concedió a finales del 2015: “No me identifico como chico o chica y no necesito que mi pareja se identifique como chico o chica”. Y como ella han sido varias las estrellas que en meses recientes han expuesto su pansexualismo a la viralidad de las redes sociales, entre ellas Fergie (vocalista de la exitosa banda The Black Eyed Peas) y la actriz Kristen Stewart.

A la pansexualidad hay que entenderla desde la etimología misma. El prefijo de origen griego ‘pan’ denota totalidad, lo que sumado a la definición clásica de sexualidad, sugiere una atracción hacia todos los géneros. Y este no es un detalle menor, teniendo en cuenta que en materia de orientaciones sexuales o de género la diversidad es tan amplia que en países como Alemania, por ejemplo, son reconocidas más de 30 acepciones diferentes a la clásica y binaria hombre-mujer.

Según Moisés Catalán, presidente del colectivo El Príncipe Lila, de España, para buena parte de los pansexuales “el sexo y el género son conceptos vacíos de significado o no tienen importancia”. Así que dejando un poco atrás el tono académico, podría decirse que pansexual es todo aquel que puede sentir atracción ya sea por homosexuales, bisexuales, andróginos, heterosexuales, transexuales, intersexuales (los nacidos con un sexo indefinido) y por asexuales (quienes no sienten atracción sexual), solo por citar las denominaciones más comunes. De hecho, en un artículo recientemente publicado por la revista ‘Arcadia’, el escritor Alonso Sánchez Baute los definió como un nivel superior de la bisexualidad, algo así como ‘bisexuales plus’.

Gusto por las personas

Si quisiéramos ponerlo aún en palabras más simples, la pansexualidad podría explicarse como la posibilidad de sentirse atraído por otro u otros por el simple hecho de ser personas. Y aquí es donde esta orientación muestra su cara más romántica, pues el encanto no solo puede venir por la vía física y sexual, sino por la de las cualidades, la sentimental, la romántica, la emocional o la estética, como si se tratará de una visión evolucionada del “te quiero por lo que eres” y no por lo que tienes, ni por cómo te describes o por qué cuerpo llevas debajo de la ropa. Paola, por ejemplo, asegura que le encantan las personas fanáticas a los deportes extremos. Dice que con adrenalina la vida sabe mejor.

Los pansexuales son identificados como personas cuyo credo es la libertad y no son amigos de los rótulos, porque las condicionan: “naciste hombre o mujer, debes ser heterosexual”, “te declaraste lesbiana, solo te deben gustar las mujeres”, por citar ejemplos.

No obstante, como explica Miguel Rueda, Ph. D. en Psicología, la sexualidad es una parte fundamental en la construcción de la identidad, por lo que expresarla abiertamente es un acto político.

Paola Páez está de acuerdo “puede sonar contradictorio que no nos guste la clasificación de géneros y al mismo tiempo nos describamos como pansexuales. Pero creo que ponerles nombre a las cosas las hace más reales. Simplemente nuestro espectro sexual es el más amplio de todos”.

Mitos que rondan a los pansexuales

De la pansexualidad existen varios mitos, quizá el más grande es que por su apertura hacia todos los géneros se trata de personas promiscuas que no tienen ningún tipo de estándar a la hora de buscar relaciones amorosas o sexuales y que se mueven en vínculos afectivos con varias personas a la vez. En caso de que así fuera, esto no tendría nada de malo, pero el problema es que no es cierto.

Paola Páez es pansexual y asegura que las ‘reglas’ de cada relación no tienen que ver con la orientación sexual de quienes la conforman sino con los pactos que se adquieren: “Puedes tener una relación monógama, abierta o poliamorosa, pero eso en nada tiene que ver que seas homosexual o bisexual, lo determinas con tu pareja o tus parejas. Lo mismo con la escogencia: si a ti te gustan las mujeres o los hombres, eso no quiere decir que entonces sientas atracción por todos o todas”. Esta joven explica que otro de los prejuicios que tienen hacia ellos es que se trata de personas indecisas: “No lo somos, sabemos lo que queremos y lo que nos gusta, simplemente no nos enmarcamos en las categorías de siempre”.

