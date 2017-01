La penosa presentación de Mariah Carey en Times Square

Un video de más de cinco minutos que comenzó a circular a la medianoche fue suficiente para que las redes sociales se llenarán de críticas y memes por la presentación de Mariah Carey en la famosa fiesta de fin de año en el Times Square, en Nueva York.

Cientos de personas celebraron la llegada de 2017 en la emblemática plaza y presenciaron el descenso de la famosa bola de cristal desde lo alto del edificio Uno en los segundos previos al término del año. También fueron testigos de la ‘pesadilla’ de la cantante, quien fue criticada por irse del escenario y por no cantar en vivo.

La cantante estadounidense tuvo que suspender su actuación en el programa ‘Dick Clark's New Year's Rockin Eve' with Ryan Seacrest del canal ABC luego de ser víctima de unos problemas técnicos al comienzo de su presentación. Carey, salió del escenario cruzando unas plumas blancas y al escuchar que su canción ‘Emotions’ tenía dificultades de sonido, decidió caminar por el escenario, hablando con el público y no interpretar el tema.

Luego de esto, en el segundo intento con la canción ‘We Belong Together’, las pantallas mostraron que la cantante estaba haciendo ‘playback’ y varios gestos pidiendo que se arreglará el sonido. Finalmente Carey se retiró del escenario diciendo “que definitivamente los problemas no se solucionaron”.

Unas horas luego de la presentación, la cantante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: "Seguiremos dando titulares en 2017".

ELTIEMPO.COM