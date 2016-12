¿Qué le deparan los astros en el 2017?

Acuario

Del 21 de enero al 19 de febrero

Este es un año para terminar asuntos inconclusos, en especial aquellos que tienen que ver con su familia y con trabajos sociales. No le asuste aceptar tareas en temas que no le sean familiares, y hasta debe gustar de ir por los caminos más difíciles con tal de ejercitar sus capacidades. Como para usted no habrá descanso, el solo hecho de poder invertir su poder creativo en su rutina diaria lo ayudará sobremanera. Además, deberá aprender nuevos talentos, explorar sus dones, conocer sus fuerzas, adquirir otras cualidades y ganarse todo con el sudor de la frente. Como para usted nada es gratis y las cosas difíciles lo acicatean como un buen punto de partida para el enfrentamiento que debe hacer con su nueva realidad, este año irá abriéndose camino hacia un futuro remoto o ignoto.

(Ver tambien: puerta astral)

Su principal inquietud será cumplir con sus responsabilidades y con lo que prometa a los demás y a sí mismo; pero, como se cargará de tantos trabajos, las obligaciones pueden vencerlo. Mantenga firmemente puestos los pies en la tierra para ser más práctico en el conocimiento del nuevo modo de vida que se viene encima de usted este año. Que su mejor hábito de vida sea el compromiso con usted mismo, y que su peor defecto no sea el estancarse en medio del camino. Su misión es ayudar a cosechar a los demás lo que han sembrado gracias a sus esfuerzos o a los compartidos con usted

Piscis

Del 20 de febrero al 20 de marzo

A como dé lugar, este año tiene que desarrollar un poder de adaptación propio y no desengañarse con los resultados, porque los próximos 12 meses le hablan de éxitos más que de fracasos. La respuesta emocional que le dé a la vida tendrá que ver con los resultados diarios en su función dentro de la sociedad en la cual trabaja y la abundancia de resultados que puede obtener. Si eso está satisfecho, se sentirá bien consigo mismo y con los demás, aun emocionalmente hablando.

Habrá de usar la prudencia a la hora de comprometerse con la demás gente, porque como le fascina ser el pozo de la dicha de los demás, y en especial si es prestando algún servicio, dicha actitud le hará aumentar su magnetismo personal. Habrá de estar muy pendiente de poner armonía entre usted y el medio en el cual sabe que le resulta más fácil conseguir sus metas. Solo una cosa le preocupará: enfermarse; no tanto por la enfermedad en sí, sino porque en dicho estado no puede trabajar ni servir a otras personas. Por un lado deberá llegar hasta la cima cual si fuera una cabra y, por el otro, hasta la profundidad de sí mismo, cual si fuera un pez. Sea la que fuere, debe hacerlo con la firme convicción de ser un sembrador de bondad y de leyes universales en el planeta Tierra y en el agro humano, así como un buceador de los misterios de la naturaleza, para favorecer a los demás y a sí mismo con los resultados benéficos de dicha acción.

Aries

Del 21 de marzo al 20 de abril

Este año, usted debe satisfacer más sus propias necesidades que las ajenas; y aun cuando no esté dispuesto a oír consejos ajenos, tampoco los rechace en demasía. Sáquese todo el provecho que pueda a sí mismo porque llegó el momento para expandir sus intereses y relaciones personales. Será una buena época y de fortuna en general, un magnífico momento para realizar una limpieza en sí mismo, para hacer cosas constructivas interiormente y hasta cambios profesionales, en su país o en el extranjero. Para ello, siéntase con más confianza interna, con más optimismo, pero cuidándose de los excesos que lo puedan llevar a ser como el sapo que se infló tanto que se reventó.

Dicha actitud de mesura es lo que le traerá el éxito seguro, pues también atraerá más confianza por parte de los demás. Es el año para buscar nuevas oportunidades en su vida, puesto que a partir de ahora se inicia un nuevo y vital período de seis años para crecer y sentirse bien consigo mismo, sus obras y su conciencia. Como el campo y la vida al aire libre también le convienen, busque dichos lugares para nuevas experiencias, para ser más constructivo y sentirse mejor, con ganas de saber más acerca de sí mismo y de la filosofía de la vida, ampliando su vida espiritual y mental. Ya sabe, habrá viajes que le abrirán otra clase de puertas y la fortuna le sonreirá siempre que no sea exagerado en su optimismo.

Tauro

Del 21 de abril al 21 de mayo

Este año debe tener mucho cuidado con los enemigos de poder que atraiga a su vida debido a las ansias de riqueza.

Por debe aprender a protegerse no solo de ellos, sino de sus propios impulsos e instintos terrenales que le hagan ansiar el poder material. Parte de su éxito vendrá por el hecho de poder controlar la bestia material que se adueñe de usted, para así llegar a compensar sus necesidades básicas de subsistencia. Este año, la vida lo llevará a hacer una profunda transformación acerca del uso de las herramientas que le dio para sobrevivir en la Tierra.

Por ello deberá tener presente que tan solo necesita dos cosas primarias para sobrevivir: comer bien y buena salud. Este año debe saber no solo en qué áreas de su vida ha de lograr la libertad material, sino cómo alcanzarla. Como Tauro, el signo de la sensualidad, debe aprender a fundirse con los demás no solo en cuerpo, sino en alma; para ello le corresponde construir un medio de expresión y un campo de acción muy práctico en lo relacionado con esto, de manera que pueda cohabitar con quienes le corresponde. Además, este año debe retribuir todo lo que los demás le den a nivel físico o pasional, para así lograr dos cosas: la comprensión de la ley de atracción de los pares de opuestos y que sus ilusiones no lo perjudiquen. Preste mucha atención a las personas de signo Tauro o Géminis, pues puede aprender mucho más acerca de su vida pasional.

Géminis

Del 22 de mayo al 21 de junio

Saturno, el gran maestro de la experiencia y la paciente perseverancia, le enseñará este año a moverse con más soltura en su medio, pues su destino se ha de partir en dos. Aprovéchelo para salir de sus depresiones, de su soledad y desgano, evitando tristezas y dificultades con sus allegados. Recuerde que hay personas que empiezan a hablar tan solo un momento después de haber pensado; ojalá usted no sea uno de ellos. Este año es de mucha reflexión acerca de para dónde va con su vida. Vuelva entonces a su mente más capaz de concentración y de asimilar los conocimientos más profundos.

Esta época es para ser más realista en sus ideas, llevando a la práctica las realizables; para ser más diplomático, justo y honrado, y para no disgustarse con nadie. Tal vez requiera iniciar alguna especie de aprendizaje en el área que crea conveniente, sea arquitectura, leyes, política, o cosas prácticas para cualquiera que sea su profesión o lo que la vida le exija. Trate entonces de invertir tiempo en estudiar no solo temas de su interés, sino acerca de dónde viene usted mismo. Es el tiempo para que profundice en cuánto le falta por saber. Conocer al otro en usted mismo siempre dará por resultado, tiempo después, saberse pareja de sí mismo y complemento fundamental. Sea más cauteloso y reservado con lo que dice, escribe, firma, promete o piensa. Si no le sale algún viaje planeado, no se desanime, que por algo será.

Cáncer

Del 22 de junio al 23 de julio

Este año sí que será una etapa importante de su vida. Es un tiempo para conectarse con un nuevo tipo de personas, con las cuales va a establecer bases muy sólidas a nivel hogar-profesión. Pero, teniendo en la cuenta que usted también es su propio hogar, los cambios los sentirá igual y muy profundamente a nivel emocional y de crecimiento interior. Atrévase a salir de sí mismo comenzando a liberarse de sus lastres, de sus bases caducas, de su pasado y de todo aquello que lo tiene encerrado en sí mismo, produciéndole sufrimiento y no dejándolo ascender en su proceso de transformación. No debiera tratar de controlar a los demás ni aferrarse a alguien o a algo, como el cangrejo con sus pinzas, así que no se vuelva demasiado sobreprotector con nadie a su alrededor.

Es un año para liberarse de traumas, para limar asperezas con los demás y así mejorar todas las relaciones, revitalizando su hogar interno y externo. No olvide que el mantenimiento de la paz comienza no por casa, sino por su sana autosatisfacción. Sepa entonces que este año generará cambios drásticos en su hogar por vías ajenas a su voluntad, tales como traslados de ciudad o de trabajo, o por asuntos sociales que usted no controla. Pero todo esto es apenas un remedo de lo que usted sentirá en su interior y que lo obligará a hacer un nido muy particular para sentir a los demás de una forma emocional diferente.

Leo

Del 24 de julio al 23 de agosto

La luna que le corresponde este año indica que usted debe dedicarse mucho más de alguna manera a temas que beneficien al prójimo o a la comunidad. Siendo así, a usted no le puede afectar si los demás han de estar de acuerdo o no con aquello que usted cree ni lo que los demás piensen o sientan acerca de usted. Su interés es amoldarse a las necesidades del grupo en el cual ha de vivir, al cual ha de nutrir y del cual, obviamente, habrá de alimentarse. Esta es la típica posición de quien, como usted, tiene muchos amigos y ninguno en particular. Sencillamente, este año tendrá un modo especial de tratar a los demás, y sentirá aversiones y simpatías por algunos de sus amigos y la gente en general.

Como una de sus principales dificultades será aprender a separarse emocionalmente de otros individuos con quienes comparte o compartió los mismos intereses sociales, lo máximo que podrá hacer es llegar a estar en buenos términos consigo mismo y con ellos. Esta luna podría hacer que usted quisiera liberarse de las costumbres sociales predominantes, o reformar de una forma violenta los conceptos emocionales de su sociedad. Como puede llegar a aburrirse de lo cotidiano, desarrollando su magnetismo social deberá involucrarse en movimientos de avanzada que saquen a la gente de su modorra mecánica, gracias a su ayuda. Pero, ojo, la luna será un caos emocional. Preste atención a las personas Cáncer.

Virgo

Del 24 de agosto al 23 de septiembre

Este año, usted tendrá que aprender a desarrollar todas las aptitudes necesarias para ser un ayudante excelente, el secretario perfecto, tan fiel como un perro doméstico, que dará la mano a los demás a través de algún oficio que tenga que ver con el servicio social; esto podrá ir desde la medicina hasta ser maestro de escuela o de universidad. Sea lo que fuera, su misión este año que comienza es hacer las cosas de una manera diferente y no vivir tan dependiente de su pasado ni de su sentimiento de culpa; todo lo contrario: ha de estar siempre atento a las puertas que puede abrir gracias a la maestría con la cual nació.

Puede involucrarse en trabajos con personas de signo Virgo o Piscis, ya que le sirven para aprender a desarrollar más su rutina diaria, así como a mantener su cuerpo limpio de enfermedades físicas o emocionales. En ese sentido, ha de prestar mucha atención a su salud, pero sin ser un maniático del tema. Este año le corresponde hacer mucho para sí mismo, así como tener un buen sentimiento de confianza en su ser interior. Este año le habrá de llegar una especie de ayuda milagrosa, que le servirá para superar las pruebas kármicas que este tiempo traerá a su vida. Será como un ser lleno de cualidades que los demás ven en usted, pero que usted mismo no es capaz de ver. Desarrolle su alta carga de nobleza a la hora de ayudar al prójimo a ver las bondades que él posee y no conoce.

Libra

Del 24 de septiembre al 23 de octubre

Sepa que está usted en su tiempo, porque Júpiter está en su signo hasta octubre del 2017. Y, como regresará dentro de unos 12 años, no lo desaproveche. A este gran planeta le puede gustar permanecer en este signo, si tiene en cuenta que él representa las estructuras jurídicas superiores y Libra es el signo de la balanza de la justicia. Este año, usted puede desarrollar la aspiración de sus intenciones honorables, de su altruismo, de su afán sobreprotector a través de las leyes, de los viajes, de la cultura superior, del turismo o del comercio al por mayor. Sea respetuoso de la ley y de cómo los demás utilizan la abundancia o riqueza de cualquier tipo, pues así puede compartir los bienes que ha de darle este tipo de vida.

Es el año de aprovechar las buenas oportunidades que le brinda la vida para escalar socialmente, teniendo un magnífico radar para reconocer las coyunturas evolutivas que tiene con otras personas para dicha expansión social. Le gustará más (a quién no) lo de buena calidad, lo mejor, la comodidad, la prosperidad y la prodigalidad en general. Contará con un gran sentido de protección e incurrirá con mucha frecuencia en ambientes no frecuentados antes. Como es el año para saber elaborar su propio bienestar, la honradez, la rectitud y la diplomacia deben ser sus principales herramientas. Contará con la ayuda de personas de su mismo signo, Géminis o Acuario.

Escorpión

Del 24 de octubre al 22 de noviembre

Su misión este año es aprender a amoldarse a los demás a nivel emocional. Y lo debe hacer de una forma limpia, pulcra, transparente, sin segundas intenciones y nada exigente; y más en el plan de dar que de recibir ayuda, más de sanar que de herir a otros. Solo procurando el equilibrio con los demás podrá obtener armonía consigo mismo.

También podría trabajar o tener relaciones personales con quienes se desenvuelvan en temas de la salud o con académicos de alguna universidad. Es el tiempo para lograr compartir los derechos y obligaciones que trae la rutina diaria, incluyendo las obligaciones emocionales con quienes le corresponda. Debe tener mucho cuidado con no establecer barreras defensivas a su alrededor. Como usted ha de ser partícipe de grandes conmociones sociales, es necesario que se documente de una manera práctica en los grandes problemas históricos de la humanidad; además, le va a interesar y a encantar todo lo que tenga que ver con el pasado y el misterio.

Deberá ser una persona muy responsable y comprometida con su propia evolución, con la de su comunidad y con el momento histórico que le corresponde vivir. Como puede echarse grandes cargas encima, debe sacar fuerzas de sí mismo para continuar con su cruz a cuestas por el camino que va. Alguna persona Capricornio le ayudará en su evolución personal a nivel emocional, social o económico.

Sagitario

Del 23 de noviembre al 21 de diciembre

El 2017 sí que es fundamental para usted, puesto que Saturno, que encarna la ley del destino, está en su signo todo el año, para regresar a él dentro de unos 28 a 30 años. En estos meses, usted debe ser muy consciente de la parte oscura y de la parte luminosa de su personalidad, pues es ella la que lo va a guiar por el camino. Su misión es arrancarse la venda de los ojos y aceptarse tal cual usted es para poder seguir creciendo, y así contemplar lo que puede ser visto desde las alturas o desde las profundidades. Como es el momento para llegar a ser consciente de lo que más pueda dentro y fuera de sí mismo, sentirá una necesidad de retener y sostener por medio del intelecto toda clase de acuerdos con el mundo y sus habitantes.

Su necesidad de crecimiento y desarrollo lo ha de llevar a desplegar múltiples profesiones, pero es su capacidad para establecer límites a su alrededor la que lo hará ser difícil de tratar o de conocer. Podrá sobrevivir en cualquier parte, a pesar de que en usted luchan un lugar determinado del mundo para vivir y el mundo entero que lo espera. No se habrá de distinguir por su sentimiento de inferioridad, y menos aún cuando es un excelente académico o autodidacta; a cambio de ello, ha de tener este año unos parámetros muy claros acerca de sí mismo como individuo y la relación con su colectividad. Algo que lo puede llegar a paralizar es el miedo que sienta ante los obstáculos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 20 de enero

Por alguna razón, este año es muy importante la relación suya como hijo o hija de alguien, y como padre o madre de alguien. Y lo es porque usted va a cumplir con lo que la divina voluntad tiene escrito con respecto a este tema en su vida. Deberá estar preparado porque en algún momento del año comprenderá cuál es la huella que vino a dejar en este mundo; ahí, entonces, le será necesario utilizar su gran poder de resistencia y de transformación para convertir lo adverso en una oportunidad para sobresalir en estos 12 meses.

Debe saber en qué profesiones puede adquirir una mayor popularidad, para así lograr expandir el éxito que ha de alcanzar este año y desarrollarlo a pesar de las restricciones que pueda haber en su vida pública. También debe ser consciente de cuál huella ha de dejar en la sociedad y empeñarse en lograr una transformación vital para destruir lo que en usted no debe existir más. Algunas de las personas que más han de influir en su vida anual pueden ser de signo Cáncer o Escorpio; ellas le ayudarán a desempeñarse mejor en su vida diaria, así como a conocer qué le tiene deparada la divina voluntad. A finales del año tendrá la visión de cuál es la próxima cima o meta por alcanzar, y hacia la cual tendrá que encaminarse con toda la paciencia. Crea en usted, siga trepando.

ESTILO DE VIDA