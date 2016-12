La historia tras el patrullero que fue sorprendido por James Rodríguez

Las redes sociales hablan hoy de James Rodríguez, no solo del jugador, también del patrullero que tiene el mismo nombre del 10 de la Selección y que se ha convertido en un ejemplo de tenacidad para quienes conocen su historia.

Desde hace 10 días, con la etiqueta #JamesUnSaludoParaJames, el equipo digital de la Policía Nacional y Erika Hernández, la esposa del patrullero, hicieron de las redes sociales sus mejores aliadas para sorprender al joven de 26 años que está internado en el Hospital de la Policía tras ser diagnosticado con cuadriplejia, consecuencia de un grave accidente que sufrió hace unos años durante un partido de fútbol.

“Nosotros conocimos la historia de James por un grupo de oración de unos policías que lo visitan los jueves. Nos documentamos del caso del patrullero y quisimos, para Navidad, buscarle un saludo de James Rodríguez”, cuenta el Teniente Yimmy Tovar, jefe de medios digitales de la Policía Nacional.

Para Erika, el haber logrado que el jugador del Real Madrid saludara a su esposo fue el mejor regalo de Navidad que él podía recibir, pues “se puede decir que es su hincha oficial, inclusive tiene una camiseta que él mismo diseñó y mandó a estampar con el 10 de su tocayo”.

A través de Facebook, Twitter e Instagram, usuarios se fueron uniendo a la campaña con la etiqueta que se convirtió en tendencia nacional hace unos días. De hecho, entre miembros de la Policía se turnaban para escribirle al jugador en los horarios que sabían revisaría sus redes sociales.

“Cuando iniciamos la campaña James estaba en Japón. Su manager se enteró, estuvo pendiente de comunicarle sobre la ola de mensajes en redes con el hashtag y en el espacio donde a él lo dejaban contactarse con su familia aprovechó y sin dudar grabó el video y nos lo envió”, narra Tovar.

En presencia del director general de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto; su esposa y algunos compañeros cercanos, el patrullero James Rodríguez recibió este miércoles el emotivo mensaje donde el jugador lo alienta a afrontar los momentos difíciles con fe y valentía.

“Eres un luchador, eres una persona guerrera y yo admiro eso. De esas personas que nunca se rinden, te mando un abrazo tocayo y vamos para adelante hermano”, dijo el 10 de la Selección Colombia.

La historia detrás del hashtag: el amor entre James y Erika

Detrás del conmovedor video que hizo sonreír al patrullero, está Erika Hernández, la mujer que además de ayudar en la planeación de la sorpresa, ha acompañado a su esposo en su larga recuperación.

Ella recuerda con emoción que, a pesar de los tiempos difíciles, su matrimonio es cada vez más fuerte y “la vida ha puesto ángeles que se han encargado de demostrar que los milagros sí existen”.

Foto: cortesía Erika Hernández.

Esta pareja se conoció cuando ella tenía 16 años y él 20, en el Hospital El Tunal, lugar al que Erika iba a visitar a su abuela. “Empecé a recibir chocolates y un día tomé la valentía de preguntar quién era el de los detalles y me contaron que era James, en ese tiempo él trabajaba como guardia de seguridad en el hospital. Nos conocimos y no nos volvimos a separar”, cuenta.

Tras 3 años de relación, James decidió incorporarse a la Policía Nacional y fue trasladado a Facatativá, pero la distancia en vez de separarlos los unió aún más y decidieron empezar a planear una vida juntos.

“En ese proceso de tratar de compartir hogar, el viernes 3 de julio del 2015, él me dice que va para un partido de fútbol con la Sijín. Después de varias horas sin saber de él, un compañero fue al apartamento y nos contó del accidente que le dejó una lesión medular grave”, afirma.

Para Erika aunque fue un capítulo muy triste de su vida de pareja lo sucedido no los define, pues está convencida de que “lo importante es no quedarse lamentándose sino buscar soluciones. Si la gente quiere salir adelante lo logra, lo importante es no darse por vencido”.

“Él es una persona muy llena de vida, de motivación siempre con su mentalidad de levantarse. Hemos visto cosas milagrosas en el tiempo de su recuperación porque no nos hemos resignado”, dice.

Erika y James saben que queda mucho camino por delante en el proceso de recuperación, pero también que es mucho lo que ya se ha avanzado. A esto se suma el matrimonio sorpresa que recibieron este año por parte de compañeros de la Policía y la consecución de un apartamento para que por fin puedan vivir juntos gracias a la Fundación Corazón Verde.

Actualmente ella trabaja como jefe de seguridad en un hospital y aunque son pocas las horas para dormir, siempre es la sonrisa de su esposo su motivación y fortaleza. “En unos años me veo con él nuevamente caminando, formando un hogar. Tengo fe en que él se va a levantar. Será largo camino, se demorará, pero yo creo en milagros. Estar juntos ya es uno”, concluye.

DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

Redes sociales EL TIEMPO

@DianaRavelo

diarav@eltiempo.com