Intente ser más optimista y salga de la rutina

Cambios sencillos pueden ayudar incluso a las personas que se consideran las más pesimistas. No pocos estudios han demostrado que el optimismo puede ser inculcado con acciones tan simples como intentar ver las cosas desde otro punto de vista. Los siguientes consejos podrían ayudarle, por lo menos esta semana, a darle un giro a su vida en ese sentido:



1. Resalte lo positivo. Puede escribir un diario en el que subraye las cosas buenas que le han sucedido últimamente, así como las situaciones que ha disfrutado, y concentrarse en ellas. Considere cómo surgieron y qué puede hacer para mantenerlas.



2. Elimine lo negativo. Si está inmerso en situaciones negativas, haga algo para interrumpir ese tren de pensamiento. Escuche su música favorita, vuelva a leer una novela que le guste o hable con un buen amigo.



3. Actúe localmente. No se preocupe por asuntos mundiales en los que no puede influir. En cambio, promueva pequeñas acciones positivas como donar ropa, arreglar un parque, plantar un árbol u ofrecerse como voluntario.



4. Sea mejor con usted mismo. La autocompasión es una característica común en la mayoría de los optimistas. Puede ser amable consigo mismo, cuidando bien su cuerpo, comiendo bien, haciendo ejercicio y descansando lo suficiente.



Haga un balance de sus virtudes y concéntrese en ellas. Finalmente, trate de perdonarse por errores del pasado y siga adelante.



5. Eduque su atención. Tratar de pensar siempre en presente puede ayudar a lidiar eventos desagradables. Si necesita ayuda, muchos centros de salud ahora ofrecen entrenamiento para lograr una atención plena.



Con información de Harvard Medical School.

VIDA