Cómo recibir bien el Año del Gallo

Cada año es una fecha diferente más o menos entre el 25 de enero y el 6 de febrero. Cambia por que se tiene en cuenta el calendario lunar, se inicia con la primera luna llena, que da inicio a las fiestas para celebrar la llegada de la lluvia y la época para comenzar a sembrar.

Es un período de 15 días, cada día corresponde a una actividad específica de celebraciones, que comienza con el Día de Año Nuevo y termina con la Fiesta de las Linternas de 2017, el decimoquinto día del primer mes.

En Asia, especialmente China, Taiwán y sus alrededores se celebra, principalmente los tres primeros días del festival.

Los preparativos se inician un mes antes, es muy importante la comida, los elementos decorativos con significado y la ropa que se usa. En la antigüedad era muy importante vestirse de rojo, hoy en día esta costumbre se ha perdido, pero el color rojo sigue en las decoraciones. El significado para los chinos es prosperidad. Es el color de mayor vibración energética por lo que atrae buenos augurios y cambia la energía de los lugares y personas. Es la bienvenida al año nuevo. Puertas y ventanas se decoran con letreros en papel rojo con los caracteres chinos de felicidad y prosperidad. Uno de estos símbolos es el foo, el cual se coloca al revés en la puerta de entrada la noche de año nuevo.

Así se le da la bienvenida a los espíritus de prosperidad, salud y protección.

Las danzas en las que la figura del dragón es la principal buscan agradecer las lluvias que darán buenas cosechas a partir de la primera luna llena (la cual aparecerá el día 15 del festival).

El dragón chino es símbolo de sabiduría, cultura y riqueza. Es una de los ícono más importantes de la cultura y la tradición chinas, y durante la danza los artistas e intérpretes sostienen el dragón sobre postes haciéndolo subir y bajar, para dar la impresión que el dragón baila a medida que van pasando entre la gente junto a los sonidos de gongs y tambores.

El león también forma parte del desfile. Este animal de llamativos colores, a diferencia del dragón, suele estar manejado por un solo artista y va por las puertas de las casas donde cada persona va dejando un sobre rojo con dinero y una lechuga, símbolo de vida y riqueza.

La danza del dragón y del león va por diferentes calles en distintas ciudades. Ya esta tradición se ha extendido a muchas ciudades de Europa, donde hay colonias grandes de chinos, y en cada barrio chino de Estados Unidos es una especie de ritual. Lo mismo sucede en algunos rincones de Latinoamérica.

Días antes de la fecha, las casas se limpian a fondo. Es importante lavar toda la ropa y barrer toda la casa. Es mejor usar una escoba vieja, barrer desde el fondo hasta la puerta y luego votar la escoba. Es importante que no se barra después de la cena de año nuevo ya que esto significa que estas barriendo y sacando todos los buenos deseos y promesas que has hecho para el próximo periodo. Ellos barren después de los 15 días de festividades, antes no.

El día de año nuevo se realiza un ritual a los antepasados, en el cual participa toda la familia y se ofrecen regalos en forma de comida en el altar de los antepasados.

En el año nuevo, el dios de la cocina es el encargado de entregar al Supremo Emperador de Jade un informe sobre el comportamiento de la familia, por tanto es costumbre realizar un ritual que consiste en embadurnar de dulce la boca de la imagen del dios de la cocina para que su informe sea favorable.

El centro de la celebración es la cena de año nuevo. Es muy abundante y todos deben estar sentados alrededor, ya que esto simboliza abundancia y unión familiar para el próximo año.

Entre los alimentos que se comen ese día están los raviolis chinos, los dumplings y las empanadas chinas. La piña es indispensable y mejor si se colocan sobre la mesa tres piñas. La forma como se pronuncia piña en china es la misma de como dicen oro. Por lo tanto, con ella atraen la prosperidad y el número tres en la tradición china significa el hombre bien ubicado entre el cielo y la tierra.

Los fideos deben ser tan largos como se pueda, porque indicarán una vida más duradera. Los vegetales, especialmente el apio, significan juventud, limpieza espiritual y cosecha sana. Los camarones o langostinos rojos indican fama, reconocimiento y al mismo tiempo una vejez saludable.

El pescado completo con cabeza y cola está relacionado con la prosperidad. Las naranjas son para la riqueza y la vida dulce. Los mejillones indican fortuna y buena suerte en los negocios. Los dátiles y nueces son para la fertilidad y la procreación.

Tener arroz en la mesa es símbolo de mejores posiciones y de prosperidad.

Una de las tradiciones más bonitas es la de los sobres rojos. Los abuelos o gente de más edad dan a los niños y jóvenes de cada familia sobres rojos con dinero, los cuales traen prosperidad, salud, buenas relaciones, amor, paz y longevidad. La tradición reza que si se reparten muchos sobres, el universo devolverá con creces lo repartido.

Con la quema de papeles combinada con incienso de sándalo los participantes de esta celebración buscan cerrar ciclos y atraer cosas positivas para el nuevo año.

¿Dónde celebrarlo en Bogotá?

* El próximo 29 de enero se celebrará en la sede del Gimnasio Campestre el VI Festival de Primavera, evento que reunirá a personas de todas las edades y en el que se expondrá la cultura china. El Festival, que se iniciará a las 12 del día, es organizado por la Cámara de Comercio Colombo China de Inversión y Comercio.

* Dragones de agua, empresa que promueve la armonía a través del Feng Shui, realizará el próximo 28 de enero un taller de año nuevo chino que incluirá, además, cena tradicional china con 12 platos diferentes y rituales.

En el evento, que se llevará a cabo en el Hotel Ramada a partir de las 3 de la tarde, se realizarán actividades propias de esta celebración oriental, así como talleres de Feng Shui, energías, astrología china, entre otros.