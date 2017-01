Consejos para evitar que su mascota se pierda

Con los ocho años que Viviana Buriticá Peláez lleva con la página animalitosperdidoscolombia.com ya sabe muy bien que diciembre y enero son los meses del año en que más animales perdidos se reportan.

“En los diez primeros días del año, la gente ya ha reportado en la página y en Facebook 45 animales que se les han perdido, a estos hay que sumar 36 que otras personas han reportado que encontraron perdidos, para un total de 81 animales. En diciembre, sumaron 288 casos. Hay cantidades de casos que no se reportan”, comenta esta activista de la protección animal.

En estos dos meses, los registros de mascotas extraviadas aumentan considerablemente por varias razones, según Buriticá: las fiestas decembrinas, las vacaciones y los regalos de Navidad que incluyen una mascota.

“Los perros, sobretodo, se asustan mucho con la pólvora, la música alta, y los gatos con tanta gente nueva, salen corriendo para huir de esto y se pierden. O con las fiestas, la gente deja las puertas abiertas y no se da cuenta de que la mascota salió”, comenta Buriticá.

También hay que contar con la inexperiencia y descuido de los nuevos tenedores de un animal de compañía.

“Lo primero que hay que hacer cuando se adquiere un perro o gato, ya sea adoptado o comprado, es ponerle un collar y una identificación. Y al sacarlo a pasear, llevarlo con correa”, comenta la médico veterinario y etóloga Carolina Alaguna, quien agrega “la gente piensa que porque los gatos no salen de la casa no necesitan collar ni identificación, y no es así, se pueden salir y perderse”, agrega Alaguna.

Especial cuidado hay que tener con los cachorros, mientras se acostumbran a su nueva familia y crean vínculos con ella. “El periodo de socialización se da en los cuatro primeros meses de vida, cuando se acostumbran a las personas, los espacios, los ruidos, olores y colores. Si el perro no ha creado ese vínculo todavía es muy fácil que se asuste con cualquier cosa y salga corriendo, huya de lo que le asusta y ahí es cuando se pierden”, dice Alaguna.

Además, como son chicos, es fácil que se salgan del collar al reaccionar frente a un estímulo, por lo que es mejor, al igual que a los gatos si los van a sacar, llevarlos con un arnés y no con correa.

En general, los animales les tienen miedo a la pólvora, los truenos, los ruidos fuertes o las cosas que van rápido, “o si han tenido una mala experiencia, incluso les pueden molestar las personas con cachucha o bastón. Hay casos que se pueden tratar”, afirma Alaguna.

Los perros y gatos castrados y esterilizados son más tranquilos.

La búsqueda

Las especialistas dan estas recomendaciones para la búsqueda de una mascota:

* Mantenga fotos actuales del perro o gato, de cuerpo entero y cara.

* Las primeras 24 horas son claves: imprima volantes con la foto y los datos y repártalos 10 cuadras a la redonda, de donde se perdió el animal, especialmente en parques y veterinarias. Los perros salen corriendo y pueden irse lejos, mientras que los gatos suelen esconderse en lugares cercanos. A estos es mejor buscarlos de noche, con una linterna para verles los ojos.

* No baje la guardia si han pasado los días, la gente va reteniendo la imagen del animal perdido, se solidariza y la difunde.

* Si se encontró un animal perdido, cuéntele a la gente del barrio, especialmente en los lugares de comercio por si alguien está preguntando.

