Juntos y ambos / El lenguaje en el tiempo

Pregunta: ¿Juntos y ambos son sinónimos?, Leonor Pardo.

Respuesta: En el habla de la mayoría de hispanohablantes no lo son. Juntos significa ‘unidos’, y ambos significa ‘uno y otro’.

Analicemos el siguiente texto para ver la diferencia: “Él viajó a Francia, y ella, a Italia. Ambos querían continuar sus estudios fuera del país”. Como se ve en este texto, ambos se fueron, pues se fueron los dos, pero no están juntos, pues cada uno estudia en un país distinto.

Ahora bien, en zonas populares de Cundinamarca, Boyacá y Santander se usa juntos en vez de ambos, y en el caso citado se diría “Juntos querían terminar sus estudios fuera del país”, lo que no se interpreta en esta zona lingüística como el deseo de estar unidos, propiamente juntos, sino como el deseo común de salir del país.

Quienes acuden a este uso distinguen entre “Juntos se fueron” (‘ambos’, aunque hayan optado por destinos diferentes) y “Se fueron juntos” (‘unidos’).

El DLE, 2014, registra solo el uso tradicional de juntos, ‘unidos’, ‘cercanos’, ‘al lado’, lo mismo que el de ambos, ‘uno y otro’. En cambio, el Lexicón de colombianismos 1973, de Di Filippo, registra juntos como sinónimo de ambos.

El Diccionario de colombianismos, 1993, del Caro y Cuervo, dice con suficiente precisión que ‘aplicado a solo dos personas o cosas de las que se ha hecho mención, indica que la referencia atañe a los dos por igual’, y el Diccionario de americanismos, 2010, ratifica que juntos y ambos se usan como sinónimos en el lenguaje popular colombiano.

Nación

Cita: “Un llamado a la unión hizo en Chicago el saliente presidente de los Estados Unidos en su último mensaje a la nación”.

Comentario: Nación se escribe con mayúscula inicial cuando se refiere a un país determinado como institución jurídico-política, “Mensaje de Obama a la Nación”, y con minúscula, en los demás casos, “No he visitado ninguna nación socialista”.

Este mismo criterio (mayúscula diacrítica) se aplica a Estado, Gobierno, Iglesia, Congreso. El embarazo es un estado delicioso / Colombia es un Estado de derecho, El gobierno de la casa lo llevaba Úrsula / Los representantes del Gobierno están en La Habana, La Iglesia católica evangeliza / La iglesia de la esquina está abierta, La conoció en algún congreso internacional / La Reforma Tributaria fue aprobada por el Congreso de la República.

Ha habido

Cita: “Han habido niños intoxicados” (Caracol Radio).

Comentario: El auxiliar del verbo haber permanece invariable para el plural, ha habido un niño / ha habido ocho niños (no han), suele haber un policía / suele haber diez policías (no suelen), tiene que haber un premio / tiene que haber premios (no tienen).

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria