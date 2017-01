Conozca los 25 ganadores del décimo Concurso Nacional de Cuento

Este viernes, en el marco del Hay Festival, el Ministerio de Educación y RCN dieron a conocer los ganadores del Concurso Nacional de Cuento, en su décima edición, en la que participaron 27.828 propuestas, 3.124 más que el año pasado.

Los 25 estudiantes ganadores, divididos en categorías según su grado de escolaridad, desde primero de primaria hasta educación superior, escribieron de temas como la responsabilidad con el ecosistema, el paso por la adolescencia, reflexiones sobre el conflicto y conservación del planeta.

Los ganadores son:

En la categoría 1 (estudiantes de primero a tercer grado): María José Ramos Pineda (Envigado, Antioquia), Abril Mejía Ramírez (Medellín, Antioquia), Gerónimo Díaz Castilla (Cartagena, Bolívar), Urus Alejandro Vesga González (Barichara, Santander) y James Alejandro Pinchao Chalaca (Ipiales, Nariño).

Categoría 2 (de cuarto y quinto grado): Ana Isabel Salamanca Tangarife (Medellín, Antioquia), Karen Sofía Giraldo Mejía (Tuluá, Valle del Cauca), Juan David Vargas Martínez (Bucaramanga, Santander), Valentina Ariza Plata (Floridablanca, Santander) y Nitay Gómez Arévalo (Ubaté, Cundinamarca).

Categoría 3 (de sexto a noveno grado): Angie Dayana Rivera Benavides (Barbosa, Santander), Deny Alejandro Neira Díaz (Bogotá D.C.), Natalia Cardozo (Agua de Dios, Cundinamarca), Laura Saray Caraballo Jaramillo (Montería, Córdoba) y Laura Valentina Linares Riaño (Bogotá D.C.).

Categoría 4 (de décimo y grado 11): Silvana Miranda (Bogotá D.C.), Luisa Fernanda Zambrano Arrieta (Barranquilla, Atlántico), Laura Camila Giraldo Lora (Bogotá D.C.), Sebastián Carreño Villero (Valledupar, Cesar) y María Eugenia Hernández Guzmán (Barranquilla, Atlántico).

Categoría 5 (estudiantes de educación superior): Jessica Andrea Gámez (Bogotá D.C.), Joiner Sánchez Mora (Aguachica, Cesar), Óscar Javier Castro Triviño (Neiva, Huila), Omar Esteban Cadena Hernández (Bogotá D.C.) y Emanuel José Acuña Silva (Bucaramanga, Santander).

Silvana Miranda, una de las ganadoras, tiene 17 años y es la segunda vez que participa en el concurso. Esta vez ganó con el cuento 'Reflejo', en el que narra cómo Bernarda, mientras danza y se mira en el eterno reflejo del espejo del salón, descubre que uno de sus múltiples reflejos se quedó dormido, así que enfurecida decide atravesar el espejo para ir a despertarlo, pero en ese momento se da cuenta que está atrapada y que se convirtió en otro reflejo más de ella misma.

La joven escritora asegura que se inspiró en su pasión en la danza. "Cuando practicaba ballet en un salón siempre me pareció curioso ver cómo el reflejo se multiplica cuando hay dos espejos enfrentados", explica.

El proceso de selección se llevó a cabo en cuatro fases y los textos pasaron, entre otros, por docentes universitarios de literatura, lingüística y comunicación; y escritores colombianos como Pilar Lozano, Irene Vasco, Octavio Escobar, Celso Román, Ángel Galeano, Laura Restrepo, Gonzalo Mallarino y Juan Álvarez; y extranjeros como Harkaitz Cano (España) y Roger Mello (Brasil).

“Mis más sinceras felicitaciones a los 25 estudiantes ganadores que nos acompañaron hoy. Ustedes, junto a los casi 28.000 participantes de esta décima edición, nos demuestran una vez más que en Colombia tenemos mucho por contar y que una nueva generación de escritores se está forjando en nuestro país”, expresó la viceministra (e) Luz Karime Abadía.

Además del reconocimiento durante el conversatorio, los niños y jóvenes ganadores disfrutaron de las demás actividades de la agenda literaria y cultural del Hay Festival Cartagena, recibirán un computador portátil y sus escritos se publicarán en el libro ‘Colombia Cuenta’, el cual es presentado anualmente en el marco de las ferias del libro de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Manizales.

El Ministerio de Educación recordó que en las 10 ediciones del Concurso Nacional de Cuento han participado más de 298 mil textos, han sido seleccionados 295 ganadores; 40 mil estudiantes y docentes han participado en laboratorios de escritura y se han distribuido 98.000 ejemplares del libro ‘Colombia Cuenta’.

Estos son algunos perfiles de los ganadores:

Nombre: María José Ramos Pineda

Institución Educativa: Gimnasio Los Pinares, grado 4°.

Lugar: Envigado, Antioquia.

Edad: 8 años

Resumen cuento: Vestidos para Monstruos



María Moda vivía en España y era una apasionada por el diseño, sus cuadernos estaban llenos de dibujos de vestidos. Un día, un fantasma le pidió que le diera color y quedó tan bien hecho el trabajo que otros clientes llegaron por sus servicios: Frankenstein, El hombre Lobo, La Momia, etc.

Nombre: Ana Isabel Salamanca Tangarife

Institución Educativa: Colegio Parroquial Santiago Apostol, grado 5°.

Lugar: Medellín, Antioquia.

Edad: 10 años

Resumen cuento: Historias que contar

Un relato en primera persona, que cuenta la historia de su bisabuela, que tuvo 12 hijos, once mujeres y un hombre. Los viajes en mula a través de las montañas, la vida en la finca; pasa a contar los días de la abuela, que es la primera de los 12 hijos, de cómo transcurrían los días en las ciudades, no tan pobladas como nuestros días, donde los ríos eran limpios y se podían bañar en ellos; de cómo se reunían alrededor del fogón de leña a cocinar. Luego pasa a contar la historia de su mamá y los paseos de olla, el único televisor de la casa y cómo salían a volar cometas y la forma de hacerlas. Es una reflexión sobre el pasado y cómo interviene en este presente.

Nombre: Angie Dayana Rivera Benavides

Institución Educativa: Instituto Integrado de Comercio, grado 9°.

Lugar: Barbosa, Santander.

Edad: 14 años

Resumen cuento: Relato de una estatua

El 31 de octubre de 2012 la vida le cambió a Gabriela Smith, que en ese entonces tenía 22 años. Vivía en Indianápolis, Estados Unidos. Ese día todos en la ciudad celebraban el día de Halloween, pero no sabían que el experimento del científico Evan Lucc iba a fallar y convertir a todos los habitantes de la ciudad en estatuas. Tres años después el gobierno federal de los EEUU se enteró del pueblo fantasma, donde todos eran estatuas y decidió vender las piezas alrededor del mundo. Gabriela terminó como monumento en un parque de Valledupar y aunque le gusta la música y el clima, todos los días le pide a las estrellas que la libren de esa pesadilla.

Nombre: Silvana Miranda

Institución Educativa: Colegio Andino, grado 11°.

Lugar: Bogotá, D.C.

Edad: 17 años.

Resumen cuento: Reflejos

Bernarda, para vivir, necesitaba estar en el salón de los espejos, mirar el reflejo de su cuerpo y ser testigo de las coreografías y movimientos de los que era capaz su cuerpo. Bernarda, en el salón de los espejos era muchas Bernardas, convivía con los reflejos, con las proyecciones de su rostro, sus manos, su torso… ¡De su cuerpo entero!, pero, un día no traspasó un espejo y otro y otro y otro y otro y tras ella venían sus reflejos. ¡No pudo regresar!

Nombre: Jessica Andrea Gámez

Institución Educativa: Universidad Católica de Colombia

Pregrado: Derecho

Lugar: Bogotá, D.C.

Edad: 22 años.

Resumen cuento: Ángeles caídos

Una mujer ajusta 20 años de dolor. Su hijo Carlos desapareció cuando apenas era un niño. Ella no alcanzó a despedirse, no sabía que ese día era el último para verlo. Cada día escribía una carta porque imaginaba que Carlos estaba vivo, en algún lugar, casado, con hijos, con una esposa maravillosa. Pero la tristeza hizo su trabajo y poco a poco comenzó a llevarse su cuerpo, como lo había hecho 20 años atrás con su espíritu y su alma. La Policía encontró un cuerpo y querían tomar muestras de ADN para saber si era Carlos, pero ella no alcanzó a esperar los resultados, murió con la esperanza de que su hijo estuviera cuidando de sus nietos.

Con información Ministerio de Educación